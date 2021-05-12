Angelina Jolie: Elimde sevgili adayları listesi var

Brad Pitt ile ayrıldıktan sonra çocuklarının velayeti konusunda da ünlü aktör ile karşı karşıya gelen Angelina Jolie, özel hayatıyla ilgili konuştu. Uzun zamandır yalnız olduğunu belirten oyuncu, esprili bir şekilde, "Elimde uzun bir sevgili adayları listesi var" dedi.

12.05.2021 - 06:31

Angelina Jolie: Elimde sevgili adayları listesi var - 1
2016'da Brad Pitt ile yollarını ayıran Angelina Jolie, "E!News"da bir sohbet programına katıldı. Özel hayatıyla ilgili açıklamalarda bulunan Jolie, boşandıktan sonra yalnız olduğunu ve hayatına kimseyi almadığını belirtti.
Angelina Jolie: Elimde sevgili adayları listesi var - 2
45 yaşındaki ünlü oyuncu, elinde uzun bir sevgili adayları listesi olduğunu da esprili bir şekilde dile getirdi.


Angelina Jolie: Elimde sevgili adayları listesi var - 3
Şu sıralar "Those Who Wish Me Dead" adlı yeni filminin tanıtım faaliyetlerine katılan Jolie, bekar bir anne olarak çocuk büyütme sırasında neler yaptığını da anlattı.

Angelina Jolie: Elimde sevgili adayları listesi var - 4
Ünlü yıldız, "Altı tane çok yetenekli çocuğum var. Tabii ki sabah kalktığınızda 'Onların iyi olduğundan emin olmalıyım" şeklinde konuştu.


Angelina Jolie: Elimde sevgili adayları listesi var - 5
Son birkaç yılda aslında bu rollerin değiştiğini ifade eden aktris, "Fakat birkaç yıldır onların da 'Annemizin iyi olduğundan emin olmalıyız' diye düşündüğünü sanıyorum" dedi.
Angelina Jolie: Elimde sevgili adayları listesi var - 6
Çocuklarının kendisine gerçekten çok iyi baktıklarını belirten ünlü oyuncu, "Biz bir takımız. Ben çok, çok şanslıyım. Endişeli taraf daima benim ama onlara hayranlık duyuyorum" şeklinde konuştu.

Angelina Jolie: Elimde sevgili adayları listesi var - 7

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