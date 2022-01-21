Angelina Jolie eski eşinin oğluna hala hediye gönderiyor

Haberler 21.01.2022 - 09:53
Angelina Jolie'nin eski kocası Billy Bob Thornton'un oğlu Harry James Thornton, eski üvey annesi hakkında Entertainment Tonight'a konuştu. 27 yaşındaki oyuncu "Bugüne kadar bana her yıl Noel hediyeleri ve bunun gibi şeyler göndermeyi sürdürüyor" dedi.
Harry James "Onunla her gün telefonda görüşmesem de arada sırada konuşuyoruz" dedi.
ABD TV programı Relatively Famous: Ranch Rules'ta rol alan Thornton, Jolie ile ilişkisini "O çok havalıydı" diye tanımladı.
Genç oyuncu "Bizi her hafta kampa götürürdü. Bir keresinde karavan kiraladı ve tam bir kamp gezisine çıktık. Biz daha küçükken, o bizim için çok eğlenceli biriydi. Yani eğlence doluydu" dedi.
Angelina Jolie ve Billy Bob Thornton 2000 ve 2003 arasında evli kalmıştı. Thornton'ın o sırada Melissa Lee Gatlin'le ilk evliliğinden bir kızı ve model Pietra Dawn Cherniak'la evliliğinden Harry ve William adında iki oğlu vardı.
Thornton ve Jolie'nin evliliği, çiftin birbirlerinin kanını içeren şişeleri boynuna takması gibi sevgi gösterileriyle tanınıyordu.