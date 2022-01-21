Angelina Jolie eski eşinin oğluna hala hediye gönderiyor

Billy Bob Thornton'un oğlu Harry, eski üvey annesi Angelina Jolie'nin ona her yıl Noel için hediye göndermeye devam ettiğini söyledi.

Haberler 21.01.2022 - 09:53

Angelina Jolie eski eşinin oğluna hala hediye gönderiyor - 1

'nin eski kocası Billy Bob Thornton'un oğlu Harry James Thornton, eski üvey annesi hakkında Entertainment Tonight'a konuştu. 27 yaşındaki oyuncu "Bugüne kadar bana her yıl Noel hediyeleri ve bunun gibi şeyler göndermeyi sürdürüyor" dedi.

Angelina Jolie eski eşinin oğluna hala hediye gönderiyor - 2

Harry James "Onunla her gün telefonda görüşmesem de arada sırada konuşuyoruz" dedi.

Angelina Jolie eski eşinin oğluna hala hediye gönderiyor - 3

ABD TV programı Relatively Famous: Ranch Rules'ta rol alan Thornton, Jolie ile ilişkisini "O çok havalıydı" diye tanımladı.

Angelina Jolie eski eşinin oğluna hala hediye gönderiyor - 4

Genç oyuncu "Bizi her hafta kampa götürürdü. Bir keresinde karavan kiraladı ve tam bir kamp gezisine çıktık. Biz daha küçükken, o bizim için çok eğlenceli biriydi. Yani eğlence doluydu" dedi.



Angelina Jolie eski eşinin oğluna hala hediye gönderiyor - 5

Angelina Jolie ve Billy Bob Thornton 2000 ve 2003 arasında evli kalmıştı. Thornton'ın o sırada Melissa Lee Gatlin'le ilk evliliğinden bir kızı ve model Pietra Dawn Cherniak'la evliliğinden Harry ve William adında iki oğlu vardı.

Angelina Jolie eski eşinin oğluna hala hediye gönderiyor - 6

Thornton ve Jolie'nin evliliği, çiftin birbirlerinin kanını içeren şişeleri boynuna takması gibi sevgi gösterileriyle tanınıyordu.

YAŞAM HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER