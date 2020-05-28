Angelina Jolie ile Brad Pitt'in arası düzeldi

ntv.com.tr 28.05.2020 - 07:15 | Son Güncelleme : 28.05.2020 - 07:17
Angelina Jolie ve Brad Pitt çocuklarının velayet planı üzerinde anlaştıktan sonra ilişkilerini düzeltti.
Daily Mail'in haberine göre, 2016 yılında ayrılan ve resmi olarak geçen yıl boşanan çift, çocukları Maddox (18), Pax (16), Zahara (15), Shiloh (14) ikizler Knox ve Vivienne'in (11) velayet sorununu çözmelerinin ardından ilişkilerini daha iyi bir yola soktu.
Brad Pitt'e yakın bir kaynak, "Brad için çocukları en önemli şey. Arkadaşlarına, hayatta pek çok şeyi çocuklarından öğrendiğini anlatıyor. O ve Angie velayet için anlaşınca ilişkileri de düzeldi" diye konuştu.
Kaynaklara göre, 44 yaşındaki Jolie ile 56 yaşındaki Pitt'in resmen boşandıkları Nisan 2019 tarihinden bu yana ilk kez bu kadar iyi bir ilişki kurdu. Çocuklar için bir velayet programı belirlendi. Program, ikilinin geçmişte yaşadıkları gerilimi yaratmaktan uzak. Çocuklar hem anneleri hem de babalarıyla zaman geçiriyor ve mutlu.
Bazı kaynaklar Pitt'in evlatlık çocukları Maddox ve Pax ile görüşmediğini iddia ediyor. 18 yaşındaki Maddox artık reşit olduğu için kendi kararlarını verebiliyor. Güney Kore'de üniversitede okuyan Maddox salgın tecriti nedeniyle ABD'ye, ailesinin yanına döndü. Bir dönem Pitt ile sorun yaşadıkları, hatta boşanmanın da bu sorundan ileri geldiği iddia edilmişti.
Pitt'in diğer evlatlık oğlu Pax ile neden görüşmediği ise bilinmiyor.
Jolie-Pitt ikilisinin velayet anlaşmasına göre çocuklar annelerinin yanında kalıyor ve Pitt çocuklarını her hafta birkaç gün görüyor.
Pitt, Los Angeles'taki Loz Felis bölgesinde Jolie'nin evine sadece 10 dakikalık bir mesafede oturuyor. Bu da çocuklarını sık sık görmesini kolaylaştırıyor.