Angelina Jolie ile Brad Pitt'in arası düzeldi

Kaynaklara göre, 44 yaşındaki Jolie ile 56 yaşındaki Pitt'in resmen boşandıkları Nisan 2019 tarihinden bu yana ilk kez bu kadar iyi bir ilişki kurdu. Çocuklar için bir velayet programı belirlendi. Program, ikilinin geçmişte yaşadıkları gerilimi yaratmaktan uzak. Çocuklar hem anneleri hem de babalarıyla zaman geçiriyor ve mutlu.