Angelina Jolie ile The Weeknd aşk mı yaşıyor?

Oscar ödüllü oyuncu Angelina Jolie ile şarkıcı The Weeknd, Los Angeles'taki bir restorandan çıkarken görüntülendi. İkilinin bir proje için mi yoksa duygusal olarak mı yakınlaştığı merak konusu. Kendisi gibi oyuncu olan Brad Pitt ile ayrılığından sonra adı kimseyle anılmayan Angelina Jolie'nin (46) kalbini, şarkıcı The Weeknd'e (31) kaptırdığı konuşuluyor. Bu iddiaların nedeniyse ABD'li oyuncu ile Kanadalı şarkıcı'nın baş başa yemeğe çıkması. Angeles'ta restoran çıkışında görüntülenen ikilinin bir proje için mi yoksa duygusal olarak mı yakınlaştığı merak konusu. The Weeknd, daha önce bir şarkısında Jolie'nin dudaklarından bahsetmişti. The Weeknd'in eski sevgilisi Selena Gomez'in (28) adı da 2016'da Jolie'nin eski eşi Brad Pitt (57) ile anılmıştı.