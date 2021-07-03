Angelina Jolie ile The Weeknd aşk mı yaşıyor?

Kendisi gibi oyuncu olan Brad Pitt ile ayrılığından sonra adı kimseyle anılmayan Angelina Jolie 'nin (46) kalbini, şarkıcı The Weeknd' e (31) kaptırdığı konuşuluyor.

Bu iddiaların nedeniyse ABD'li oyuncu ile Kanadalı şarkıcı'nın baş başa yemeğe çıkması.

Angeles'ta restoran çıkışında görüntülenen ikilinin bir proje için mi yoksa duygusal olarak mı yakınlaştığı merak konusu.



