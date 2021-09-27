Angelina Jolie ile The Weeknd yeniden birlikte akşam yemeğinde

2014 yılında Brad Pitt ile nikahları kıyılan Angelina Jolie, eski eşiyle hala boşanma davasında finansal mücadelesini sürdürüyor. 57 yaşındaki Pitt ile Jolie’nin Nisan 2019’da boşandı ve çocukların velayeti Jolie uzun süren anlaşmazlıkları devam ediyor.

Jolie, velayetin kendisinde olmasını isterken, Pitt ise ortak velayet konusunda ısrarlı. İkili şu anda Fransa’da bulunan 164 milyon dolarlık Miraval Şatosu konusunda anlaşmaya varmaya çalışıyor.