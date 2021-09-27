Angelina Jolie ile The Weeknd yeniden birlikte akşam yemeğinde

ntv.com.tr 27.09.2021 - 10:27 | Son Güncelleme : 27.09.2021 - 10:32
46 yaşındaki altı çocuk annesi oyuncu ile 31 yaşındaki Kanadalı şarkıcı, lüks İtalyan restoranında iki buçuk saat kadar kaldı.
Restorana ayrı ayrı gelen ikili, çıkışta birlikte görüntü vermekten kaçınmadı.
İkili, paparazzilerin flaşları patlarken The Weeknd’in otomobilinin getirilmesini bekledi. Daily Mail’in haberine göre, aynı otomobile binen Jolie ve The Weeknd, ünlü şarkıcının Bel-Air’deki 70 milyon dolarlık evine gitti.
Siyah bir trençkot giydiği görülen Jolie, Yves Saint Laurent çantasıyla dikkat çekti.
Jolie ve The Weeknd ikilisi, ilk kez 30 Haziran’da birlikte görülmüştü.
Angelina Jolie, rol aldığı filmlerde tanıştığı üç rol arkadaşıyla üç kez evlenip boşandı.
İlk olarak oyuncu Jonny Lee Miller ile evlenen Jolie, üç yıl süren evliliğini 1999’da bitirdi.
Jolie daha sonra Tin filmindeki rol arkadaşı Billy Bob Thorton ile iki yıl evli kaldıktan sonra 2003’te boşandı.
Mr. & Mrs. Smith filminde aşık olduğu Brad Pitt ile en uzun ilişkisini yaşadı. Basın onlara ‘Brangelina’ adını takmıştı. 2005’te başlayan ilişkileri 12 yıl sürdü. Çift, son ikili yılında resmi olarak evliydi.
Biseksüel olduğunu açıklayan Jolie, aynı zamanda Anton Schneider, Jenny Shimizu, Timothy Hutton, Misty Cooper, Colin Farrell, Val Kilmer, Taye Diggs ve Wyclef Jean ile de ilişki yaşadı.
2014 yılında Brad Pitt ile nikahları kıyılan Angelina Jolie, eski eşiyle hala boşanma davasında finansal mücadelesini sürdürüyor. 57 yaşındaki Pitt ile Jolie’nin Nisan 2019’da boşandı ve çocukların velayeti Jolie uzun süren anlaşmazlıkları devam ediyor.
Jolie, velayetin kendisinde olmasını isterken, Pitt ise ortak velayet konusunda ısrarlı. İkili şu anda Fransa’da bulunan 164 milyon dolarlık Miraval Şatosu konusunda anlaşmaya varmaya çalışıyor.
Öte yandan The Weeknd, 2015’te Coachella Festivali’nde tanıştığı ünlü model Bella Hadid ile yaşadığı ilişkiyle uzun süre gündemdeydi. İkili, 2016’da başlayan ilişkilerini bir dargın bir barışık yaşadı, sonunda 2019’da ayrıldı.
The Weeknd ayrıca 2017 yılında Selena Gomez ile 10 ay süren bir ilişki yaşadı.