“Bu hakları engellemek için çok zaman harcadık” diyen Jolie, “Bu yüzden, bu kitap çocukların 'bunlar sizin haklarınız, bunlar ülkenize ve koşullara bağlı olarak hakların ne kadar uzağında olduğunuzu görmek için sorgulamanız gereken şeyler'i içeriyor. Bu haklara erişmek için engellerinizin neler olduğunu sizden önce gelen ve mücadele eden diğerlerini, mücadele etme yollarını gösteriyor” şeklinde konuşmuştu.