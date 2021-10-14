Haberler - ntv.com.tr 14.10.2021 - 08:36
Ünlü oyuncu Angelina Jolie, dün Los Angeles’ta yeni çıkan kitabını imzaladı. Skylight adlı kitapçıda hayranlarının karşısına çıkan 46 yaşındaki Oscar’lı yıldız, imza günü çıkışında, kendisini dışarıda bekleyen hayranlarını da kırmayarak imza verdi.
Jolie, kısa süre önce insan hakları avukatı Geraldine Van Bueren ile ‘Know Your Rights and Claim Them’ (Haklarınızı Bilin ve Arkasında Durun) adlı kitabı yazmıştı.
Kitap, ve çocuklara adaletsizliklere karşı güvenli bir şekilde meydan okuma bilgisini vermeyi amaçlıyor.
“Bu hakları engellemek için çok zaman harcadık” diyen Jolie, “Bu yüzden, bu kitap çocukların 'bunlar sizin haklarınız, bunlar ülkenize ve koşullara bağlı olarak hakların ne kadar uzağında olduğunuzu görmek için sorgulamanız gereken şeyler'i içeriyor. Bu haklara erişmek için engellerinizin neler olduğunu sizden önce gelen ve mücadele eden diğerlerini, mücadele etme yollarını gösteriyor” şeklinde konuşmuştu.
Jolie, bir süredir akşam yemeklerine birlikte çıktığı isimlerle gündemde. Brad Pitt ile boşanmasından bu yana uzun süre adı kimseyle anılmayan Jolie, önce ünlü şarkıcı The Weeknd ile görüntülenmiş, önceki gün de eski eşi Jonny Lee Miller ile objektiflere takılmıştı.