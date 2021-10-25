Angelina Jolie kızları Shiloh ve Zahara ile galada

Angelina Jolie, yeni filmi Eternals'ın 2021 Roma Film Festivali kapsamında yapılan galasına kızları Shiloh ve Zahara ile birlikte katıldı. Shiloh'ın annesine olan benzerliği ilgi çekti.

Haberler - ntv.com.tr 25.10.2021 - 12:26

Angelina Jolie kızları Shiloh ve Zahara ile galada - 1

Angelina Jolie, yeni filmi Eternals’ın, İtalya’nın başkenti Roma’da, 2021 Roma Film Festivali kapsamında yapılan galasına kızları Shiloh ve Zahara ile birlikte katıldı.

Angelina Jolie kızları Shiloh ve Zahara ile galada - 2

46 yaşındaki Jolie, 16 yaşındaki Zahara ve 15 yaşındaki Shiloh ile kırmızı halıda el ele poz verdi.  

Angelina Jolie kızları Shiloh ve Zahara ile galada - 3

Jolie, bir süredir galalara çocuklarıyla birlikte katılmayı alışkanlık haline getirdi. Geçen hafta Hollywood’daki Dolby Tiyatrosu’nda gerçekleşen prömiyere 17 yaşındaki oğlu Pax hariç beş çocuğuyla katılmıştı.

Angelina Jolie kızları Shiloh ve Zahara ile galada - 4

Jolie, Roma galasına Atelier Versace imzalı parıltılı bir elbise ile katıldı. Küçüklüğünden beri hep erkek kıyafetleri giymeyi tercih eden Shiloh da Los Angeles galasında olduğu gibi Roma galasında da elbise giymeyi tercih etti.

Angelina Jolie kızları Shiloh ve Zahara ile galada - 5

Shiloh’un siyah elbisesinin de Versace marka olduğu öğrenildi.

Angelina Jolie kızları Shiloh ve Zahara ile galada - 6
Zahara da Catwalk Designer Vintage imzalı beyaz elbise giymeyi tercih etti.
Angelina Jolie kızları Shiloh ve Zahara ile galada - 7
Jolie ile kızı Shiloh'ın benzerliği dikkatlerden kaçmadı.
Angelina Jolie kızları Shiloh ve Zahara ile galada - 8
Joliie'nin diğer çocukları Maddox (20), Pax (17) ile ikizler Vivienne ve Knox (13), kırmızı halı etkinliğine katılmadı.
Angelina Jolie kızları Shiloh ve Zahara ile galada - 9

Jolie, kendisini yakından görmek isteyen İtalyan hayranlarını kırmadı ve onlara imza dağıttı.

Angelina Jolie kızları Shiloh ve Zahara ile galada - 10

Kırmızı halıda filmin Oscar ödüllü yönetmeni Chloe Zhao, Marvel yapımcısı Victoria Alonso ile oyuncular Kit Harington, Gemma Chan ve Richard Madden de poz verdi.

Angelina Jolie kızları Shiloh ve Zahara ile galada - 11

5 Kasım’da gösterime girecek olan fantastik ve bilim kurgu türündeki Eternals filmi, kozmik varlıklar olan Celestiallar’ın milyonlarca yıl önce insanlar üzerinde deneyler yaparak Eternallar ve Deviantlar’ı yaratma hikayesini anlatıyor. Süper güçlere sahip iki grup, hangi ırkın daha yüce olduğunu kanıtlamak için tarih boyunca birbiriyle mücadele ediyor.

Angelina Jolie kızları Shiloh ve Zahara ile galada - 12
Angelina Jolie kızları Shiloh ve Zahara ile galada - 13

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