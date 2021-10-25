Angelina Jolie kızları Shiloh ve Zahara ile galada

Haberler - ntv.com.tr 25.10.2021 - 12:26
Angelina Jolie, yeni filmi Eternals’ın, İtalya’nın başkenti Roma’da, 2021 Roma Film Festivali kapsamında yapılan galasına kızları Shiloh ve Zahara ile birlikte katıldı.
46 yaşındaki Jolie, 16 yaşındaki Zahara ve 15 yaşındaki Shiloh ile kırmızı halıda el ele poz verdi.
Jolie, bir süredir galalara çocuklarıyla birlikte katılmayı alışkanlık haline getirdi. Geçen hafta Hollywood’daki Dolby Tiyatrosu’nda gerçekleşen prömiyere 17 yaşındaki oğlu Pax hariç beş çocuğuyla katılmıştı.
Jolie, Roma galasına Atelier Versace imzalı parıltılı bir elbise ile katıldı. Küçüklüğünden beri hep erkek kıyafetleri giymeyi tercih eden Shiloh da Los Angeles galasında olduğu gibi Roma galasında da elbise giymeyi tercih etti.
Shiloh’un siyah elbisesinin de Versace marka olduğu öğrenildi.
Jolie, kendisini yakından görmek isteyen İtalyan hayranlarını kırmadı ve onlara imza dağıttı.
Kırmızı halıda filmin Oscar ödüllü yönetmeni Chloe Zhao, Marvel yapımcısı Victoria Alonso ile oyuncular Kit Harington, Gemma Chan ve Richard Madden de poz verdi.
5 Kasım’da gösterime girecek olan fantastik ve bilim kurgu türündeki Eternals filmi, kozmik varlıklar olan Celestiallar’ın milyonlarca yıl önce insanlar üzerinde deneyler yaparak Eternallar ve Deviantlar’ı yaratma hikayesini anlatıyor. Süper güçlere sahip iki grup, hangi ırkın daha yüce olduğunu kanıtlamak için tarih boyunca birbiriyle mücadele ediyor.