NTV

Angelina Jolie kızlarıyla Malefiz: Kötülüğün Gücü’nün Roma galasında

ntv.com.tr

Brad Pitt'ten ayrıldıktan sonra galalara çocuklarıyla birlikte katılan Angelina Jolie, Malefiz: Kötülüğün Gücü’nün Roma galasında kızları Shiloh ve Zahara ie birlikte poz verdi.

  • 1

    Angelina Jolie, Brad Pitt’ten ayrıldıktan sonra galalara çocuklarıyla birlikte katılmaya devam ediyor.

  • 2

    Yeni filmi Malefiz: Kötülüğün Gücü’nün (Maleficent: Mistress Of Evil) İtalya’da yapılan galasına iki kızıyla gitti.

  • 3

    İtalya’nın başkenti Roma’daki Auditorium della Conciliazione’de düzenlenen galada 44 yaşındaki oyuncunun yanında kızları Shiloh ile Zahara yer aldı.

  • 4

    Atelier Versace imzalı siyah elbisesiyle beğeni toplayan Jolie, kırmızı halıda kızlarıyla birlikte poz verdi.

  • 5

    Jolie, rol arkadaşı Michelle Pfeiffer ile birlikte de kırmızı halıda yer aldı.

  • 6

    Ünlü oyuncu, filminin Japonya galasına oğlu Maddox ile katılırken, Los Angeles galasında ise Güney Kore’de bulunduğu için katılamayan Maddox hariç beş çocuğuyla birlikte yer aldı.

  • 7

    Malefiz: Kötülüğün Gücü, 18 Ekim’de gösterime girecek.

NTV FOTO'DA ARA

ARAMADAN ESC TUŞU İLE ÇIKABİLİRSİNİZ

ARAMA İÇİN ENTER YAP

×Kapat

Bir Şehir Seçin