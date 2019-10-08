Angelina Jolie kızlarıyla Malefiz: Kötülüğün Gücü’nün Roma galasında
ntv.com.tr
Brad Pitt'ten ayrıldıktan sonra galalara çocuklarıyla birlikte katılan Angelina Jolie, Malefiz: Kötülüğün Gücü’nün Roma galasında kızları Shiloh ve Zahara ie birlikte poz verdi.
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Angelina Jolie, Brad Pitt’ten ayrıldıktan sonra galalara çocuklarıyla birlikte katılmaya devam ediyor.
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Yeni filmi Malefiz: Kötülüğün Gücü’nün (Maleficent: Mistress Of Evil) İtalya’da yapılan galasına iki kızıyla gitti.
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İtalya’nın başkenti Roma’daki Auditorium della Conciliazione’de düzenlenen galada 44 yaşındaki oyuncunun yanında kızları Shiloh ile Zahara yer aldı.
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Atelier Versace imzalı siyah elbisesiyle beğeni toplayan Jolie, kırmızı halıda kızlarıyla birlikte poz verdi.
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Jolie, rol arkadaşı Michelle Pfeiffer ile birlikte de kırmızı halıda yer aldı.
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Ünlü oyuncu, filminin Japonya galasına oğlu Maddox ile katılırken, Los Angeles galasında ise Güney Kore’de bulunduğu için katılamayan Maddox hariç beş çocuğuyla birlikte yer aldı.
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Malefiz: Kötülüğün Gücü, 18 Ekim’de gösterime girecek.