Angelina Jolie koruyucu anne olarak arıcılara destek olacak

Uluslararası bir program kapsamında 50 kadının arıcı olarak eğitilmesi, 2 bin 500 kovan oluşturulması ve 125 milyon arı yetiştirilmesi hedefleniyor. Sosyal yardım çalışmalarıyla da tanınan Hollywood yıldızı Angelina Jolie, koruyucu anne sıfatıyla programa katılarak kadınlara destek olacak.

Abone ol Paylaş









11.03.2021 - 07:23

Çeşitli yardım kuruluşlarıyla çalışan ABD’li oyuncu Angelina Jolie (45) bu kez de kadınlara destek olmak amacıyla arıcılık için kollarını sıvadı.

Angelina Jolie, Fransız Apidoloji Gözlemevi’nin (OFA) liderlik ettiği ve kadınları arıcılık için eğitecek bir programın koruyucu annesi seçildi.





Eğitimin bir parçası olan 2021 Arılar İçin Kadınlar programıyla işbirliği yapacak olan oyuncu, bu programa katılan ve arıcılık eğitimi veren kadınlarla tanışacak.

Haziran ayında Fransa’nın Provence bölgesindeki OFA’da başlayacak olan programın amacının gelecek 5 yıl içinde 50 kadını arıcı olarak eğitmek, 25 UNESCO biyosfer rezervinde 2 bin 500 kovan oluşturmak ve 125 milyon arı yetişirmek olduğu belirtildi.







Ayrıca eğitim, katılımcı kadınlara kendi arı kovanlarını işletmeyi ve nasıl profesyonel arıcı-girişimci olunacağını öğretmeyi hedefliyor. Arıcılarla eğitimde buluşacak ve ilerlemelerini takip edecek olan Angelina Jolie, yaptığı açıklamada dünyanın her yerinden programa katılan kadınlarla tanışmaktan heyecan duyduğunu söyledi.

Hollywood yıldızı, “Onları tanımayı, kültürlerini, çevrelerini ve arıların bunda oynadığı rolü öğrenmeyi dört gözle bekliyorum. Umarım eğitim onların bağımsızlıklarını, geçim kaynaklarını ve toplumlarını güçlendirir” diye konuştu.





UNESCO (Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı) kapsamındaki doğa koruma alanları ‘Dünya miras alanları, biyosfer rezervleri ve jeoparklar’ olarak adlandırılıyor. Arıları inceleyen bilim dalına da ‘apidoloji’ deniliyor. Fransa’da kadınlara verilecek arıcılık eğitimine katılan ülkeler arasında İtalya, Rusya, Slovenya, Kamboçya, Etiyopya, Ruanda ve Çin de bulunuyor. Programın 30 gün süreceği belirtildi. Angelina Jolie, çeşitli sosyal sorunların çözümü için oluşturulan organizasyonları desteklemesiyle tanınıyor. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) özel elçisi olan ünlü oyuncu, daha önce pek çok insani yardım görevinde BM ile birlikte gönüllü çalıştı.