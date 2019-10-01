Angelina Jolie, Malefiz: Kötülüğün Gücü galasında çocuklarıyla
ntv.com.tr
Malefiz’in devam filmi Malefiz: Kötülüğün Gücü’nde başrolde yer alan Angelina Jolie, filmin galasına çocuklarıyla birlikte katıldı. Jolie ve çocukları kırmızı halıda neşeli halleriyle dikkat çekti.
-
1
Angelina Jolie, Malefiz: Kötülüğün Gücü (Maleficent: Mistress Of Evil) adlı yeni filminin galasına çocuklarıyla beraber katıldı.
-
2
44 yaşındaki Oscar’lı oyuncu, Los Angeles’taki El Capitan Tiyatrosu’nda düzenlenen galaya Knox, Zahara, Pax ile ikizleri Vivienne ve Shiloh’ı götürdü.
-
3
Altı çocuk annesi olan Jolie’nin en büyük çocuğu Maddox, Güney Kore’de üniversiteye başladığı için galada yer almadı.
-
4
Jolie, kırmızı halıda çocuklarıyla birlikte eğlenceli pozlar verdi.
-
5
Galada Atelier Versace imzalı, akrep detaylı bir elbiseyle ve Cartier marka mücevherlerle boy gösteren Jolie, görünümüyle beğeni topladı.
-
6
Galanın yapıldığı salonun önünde bekleyen hayranları, Jolie’ye büyü ilgi gösterdi.
-
7
Jolie’nin Elle Fanning ve Michelle Pfeiffer ile başrolleri paylaştığı ve Malefiz rolünü üstlendiği Malefiz: Kötülüğün Gücü (Maleficent: Mistress Of Evil) 18 Ekim’de vizyona giriyor.
-
8
2014’de beyazperdeye yansıyan Malefiz’in devam filmi niteliğindeki Malefiz: Kötülüğün Gücü’nde, yıllar Malefiz ve Aurora'ya iyi davranmıştır. İlişkileri kalp kırıklıklarından, intikam öyküsüne ve sonunda sevgiye dönüşür. Ancak hala insanlar ve periler arasındaki nefret ilişkisi sürüyordur.
-
9Aurora'nın Prens Phillip ile gerçekleşecek olan evliliği, iki bölgenin birliğini sağlayacağı için Ulstead ve Moors Krallığı'nda kutlanacaktır. Beklenmedik bir karşılaşma ise yeni ittifakları doğuracaktır.