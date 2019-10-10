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Angelina Jolie Malefiz: Kötülüğün Gücü'nün Londra galasında (Dev boynuzların arasında)

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Angelina Jolie, Malefiz serisinin ikinci filmi Malefiz: Kötülüğün Gücü'nün Londra galasına, diper galalarda olduğu gibi yine çocuklarıyla birlikte katıldı. Büyük ilgiyle karşılaşan Jolie, kırmızı halıda filmle özdeşleşen dev boynuzların arasında yürüdü.

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    Angelina Jolie, Malefiz (Maleficent) serisinin ikinci filmi Malefiz: Kötülüğün Gücü'nün (Maleficent: Mistress Of Evil) Londra galasına katıldı.

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    Jolie, dün yapılan galada kızları Zahara (14), Shiloh (13), ikizleri Vivienne ve Knox (11) ie birlikte boy gösterdi.

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    Metalik gri renkte ve altın şerit detaylı Ralph & Russo imzalı elbisesiyle poz veren Jolie, görünümüyle büyük beğeni topladı.

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    Jolie, kırmızı halıda, filmde canlandırdığı Malefiz karakterinin boynuzlarının dev boyutta yapılmış dekorunun arasında yürüdü ve poz verdi.

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    Jolie’nin yanı sıra galaya katılan bir diğer isim de filmin başrol oyuncularından Elle Fanning oldu.

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    Jolie ile filmde Prenses Aurora karakterini canlandıran Fanning, kırmızı halıda birlikte poz verdi.

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    Galada hayranları Jolie’ye büyük ilgi gösterdi.

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    Oscar’lı oyuncu, hayranlarına bol bol imza dağıttı.

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    Jolie, kendisini bekleyen hayranlarıyla fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi. Hatta ünlü oyuncu, zaman zaman hayranlarının telefonlarını alarak selfie’yi kendisi çekti.

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    18 Ekim’de vizyona girecek olan Malefiz: Kötülüğün Gücü, Malefiz ve Aurora'nın arasındaki karmaşık ilişkiyi ve Moors topraklarına gelen yeni tehditlerle karşılaşmalarını konu ediniyor.

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    İşte galadan yansıyanlar...
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