Angelina Jolie: Mükemmel ebeveyn olmak imkansız

“MÜKEMMEL OLMAK İMKANSIZ”

44 yaşındaki Oscar’lı oyuncu, çocukların tüm ihtiyaçlarına cevap vermenin çok zor olduğunu belirttiği makalesinde şu ifadeyi kullandı: “Şu anda, salgının ortasında, sanırım tüm anneler ve babalar çocuklarıyla evde. Hepsi her şeyi doğru yapabilmeyi, ihtiyaçlara cevap verebilmeyi, sakin ve pozitif kalmayı umut ediyor. Bana yardım eden tek bir şey varsa o da bunların imkansız olduğunu bilmek.”