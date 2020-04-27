Angelina Jolie: Mükemmel ebeveyn olmak imkansız

ntv.com.tr 27.04.2020 - 12:59
Angelina Jolie, Time dergisine makale yazarak corona virüs salgınında ebeveynlik konusunu ele aldı.
Boşandığı eşi Brad Pitt ile birlikteliğinden Maddox (18) Pax (16), Zahara (15), Shiloh (13), ikizler Knox ve Vivienne (11) adlarında üçü biyolojik, üçü de evlatlık olmak üzere altı çocuğu bulunan Jolie, mükemmel ebeveyn olmanın imkansız olduğunu yazdı.
“MÜKEMMEL OLMAK İMKANSIZ”
44 yaşındaki Oscar’lı oyuncu, çocukların tüm ihtiyaçlarına cevap vermenin çok zor olduğunu belirttiği makalesinde şu ifadeyi kullandı: “Şu anda, salgının ortasında, sanırım tüm anneler ve babalar çocuklarıyla evde. Hepsi her şeyi doğru yapabilmeyi, ihtiyaçlara cevap verebilmeyi, sakin ve pozitif kalmayı umut ediyor. Bana yardım eden tek bir şey varsa o da bunların imkansız olduğunu bilmek.”
“ÇOCUKLAR DÜRÜSTLÜK BEKLİYOR”
Jolie, hataları konusunda 'dürüst' olabildikleri sürece çocukların ebeveynlerinin 'mükemmel' olmasını istemediğine vurgu yaptı.
Jolie, ayrıca şunları söyledi: “Çocuklarınızın sizden mükemmel olmanızı istemediklerini keşfetmek harika bir şey. Onlar sizden sadece dürüst olmanızı bekliyor. Ve elinizden gelenin en iyisini yapmanızı...”
“BİRLİKTE BÜYÜYORSUNUZ”
Ünlü yıldız ayrıca, “Sizi seviyorlar. Size yardım etmek istiyorlar. Sonunda bu, sizin oluşturduğunuz bir takım. Bir şekilde onlar da sizi yetiştiriyor. Birlikte büyüyorsunuz” dedi.
“KENDİMİ BAŞKASINA ADAMAK ZOR DEĞİLDİ”
2002 yılında oğlu Madox’u Kamboçya’dan evlat edinen Jolie, o dönemde, hayatını bir başka insanın yetişmesine adamanın zor olmadığını düşündüğünü belirtti. Jolie, “Ebeveyn olma kararımı hatırlıyorum. Sevmek zor değildi. Kendimi bir başkasına adamak ve kendi hayatımdan daha iyi hale getirmek zor değildi” ifadesini kullandı. Jolie ayrıca, “Zor olan, o andan itibaren her şeyin yolunda olduğundan emin olan biri olmam gerektiğini bilmekti” dedi.
Jolie, ebeveyn olma deneyimini şöyle aktardı: “Sürekli hayal kurmayı bıraktığımı fark ettim, bunun yerine yaptığım şeyde ara vermeye ya da bir ihtiyaca cevap vermeyi düşünmeye her zaman hazır hale geldim. Bu, elde ettiğim yeni bir beceriydi.”