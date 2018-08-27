Angelina Jolie oğluyla alışveriş turunda
ntv.com.tr
Malefiz filminin çekimlerinin tamamlanmasının ardından evine dönen Angelina Jolie, oğlu Pax ile alışveriş yaparken görüntülendi.
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Malefiz (Maleficent) filminin çekimleri için Londra’da bulunan ve çekimlerin sona ermesiyle evine dönen Angelina Jolie, uzun zaman sonra ilk kez ABD’de görüntülendi.
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Brad Pitt’le boşanma davası halen süren altı çocuk annesi 43 yaşındaki oyuncu, 14 yaşındaki oğlu Pax ile birlikte Los Angeles’taydı.
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Pax ile öğle yemeği yedikten sonra alışveriş yapan Jolie’ye korumaları da eşlik etti.
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Yürürken omzundaki şalı çıkaran Jolie’nin cesur dekolteli straplez kıyafeti dikkat çekti.
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Oğlu Pax ile alışveriş turu yapan Jolie yol boyunca sohbet etmeyi de ihmal etmedi.
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Üçü biyolojik, üçü de evlat edinilen olmak üzere altı çocuğu bulunan Jolie, Pax’i 2007 yılında, üç yaşındayken Vietnamlı bir aileden evlat edinmişti.