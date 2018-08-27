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Angelina Jolie oğluyla alışveriş turunda

ntv.com.tr

Malefiz filminin çekimlerinin tamamlanmasının ardından evine dönen Angelina Jolie, oğlu Pax ile alışveriş yaparken görüntülendi.

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    Malefiz (Maleficent) filminin çekimleri için Londra’da bulunan ve çekimlerin sona ermesiyle evine dönen Angelina Jolie, uzun zaman sonra ilk kez ABD’de görüntülendi.

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    Brad Pitt’le boşanma davası halen süren altı çocuk annesi 43 yaşındaki oyuncu, 14 yaşındaki oğlu Pax ile birlikte Los Angeles’taydı.

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    Pax ile öğle yemeği yedikten sonra alışveriş yapan Jolie’ye korumaları da eşlik etti.

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    Yürürken omzundaki şalı çıkaran Jolie’nin cesur dekolteli straplez kıyafeti dikkat çekti.

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    Oğlu Pax ile alışveriş turu yapan Jolie yol boyunca sohbet etmeyi de ihmal etmedi.

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    Üçü biyolojik, üçü de evlat edinilen olmak üzere altı çocuğu bulunan Jolie, Pax’i 2007 yılında, üç yaşındayken Vietnamlı bir aileden evlat edinmişti.

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