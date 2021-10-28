Angelina Jolie, Weeknd ile ilişkisini reddetmedi

Eternals'ta rol alan Angelina Jolie, filmin tanıtımı için katıldığı bir röportajda özel hayatı ile ilgili sorulardan kaçınsa da Weeknd ile ilişkisini reddetmeyip gülümsemeyi tercih etti.

Haberler 28.10.2021 - 07:31

Angelina Jolie, Weeknd ile ilişkisini reddetmedi - 1

Brad Pitt ile yaşadığı olaylı ayrılığın ardından sonra çocukları için velayet savaşına giren bir süredir hem rol aldığı Eternals filmi ile hem de Weeknd ile ilişki yaşadığına dair haberlerle gündemde.

Angelina Jolie ile The Weeknd yeniden birlikte akşam yemeğinde / Haber Detay-Tıkla Oku

Angelina Jolie, Weeknd ile ilişkisini reddetmedi - 2

Hollywood yıldızı Eternals’ın farkı şehir ve ülkelerde gerçekleştirilen galasa çoçuklarıyla birlikte katılmaya devam ediyor.

Angelina Jolie, Weeknd ile ilişkisini reddetmedi - 3

Jolie, filmin tanıtımı kapsamında gerçekleşen son röportajda özel hayatıyla ilgili sorularla karşılaştı.

Angelina Jolie, Weeknd ile ilişkisini reddetmedi - 4

Muhabirin; “Çocuklarınız Eternals filminde olduğunuz için mi yoksa The Weeknd ile arkadaş olduğunuz için mi daha heyecanlılar?” sorusuna 46 yaşındaki oyuncu, “Sorduğun buysa, bu film için çok heyecanlılar” diye yanıt verdi.

Angelina Jolie, Weeknd ile ilişkisini reddetmedi - 5

Jolie'nin muhabirin Weeknd ile ilişkisiyle ilgili sorulara gülümseyerek sessiz kalsa da iddiaları reddetmemesi de dikkat çekti.

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