Angelina Jolie, Weeknd ile ilişkisini reddetmedi

Haberler 28.10.2021 - 07:31
Brad Pitt ile yaşadığı olaylı ayrılığın ardından sonra çocukları için velayet savaşına giren Angelina Jolie, bir süredir hem rol aldığı Eternals filmi ile hem de Weeknd ile ilişki yaşadığına dair haberlerle gündemde.
Angelina Jolie ile The Weeknd yeniden birlikte akşam yemeğinde / Haber Detay-Tıkla Oku
Hollywood yıldızı Eternals’ın farkı şehir ve ülkelerde gerçekleştirilen galasa çoçuklarıyla birlikte katılmaya devam ediyor.
Jolie, filmin tanıtımı kapsamında gerçekleşen son röportajda özel hayatıyla ilgili sorularla karşılaştı.
Muhabirin; “Çocuklarınız Eternals filminde olduğunuz için mi yoksa The Weeknd ile arkadaş olduğunuz için mi daha heyecanlılar?” sorusuna 46 yaşındaki oyuncu, “Sorduğun buysa, bu film için çok heyecanlılar” diye yanıt verdi.
Jolie'nin muhabirin Weeknd ile ilişkisiyle ilgili sorulara gülümseyerek sessiz kalsa da iddiaları reddetmemesi de dikkat çekti.