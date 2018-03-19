Angelina Jolie: Yaşlanmayı seviyorum
ntv.com.tr
Kendisini annesine benzeten Angelina Jolie, “Yaşlanmayı seviyorum çünkü yaşadığımı kanıtlıyor” dedi.
-
1
Dünyanın en güzel kadınlarından biri olarak görülen Angelina Jolie, Instyle dergisine verdiği röportajda, yaşlanmak ve güzellikle ilgili düşüncelerini açıkladı.
-
2
42 yaşındaki oyuncu, “Aynaya bakıyorum ve anneme benzediğimi görüyorum; bu hoşuma gidiyor. Ayrıca yaşlandığımı da görüyorum. Bunu seviyorum çünkü bu, yaşadığımı kanıtlıyor; yaşıyorum ve yaş alıyorum” dedi.
-
3
“Hamilelikten kalan koyu lekeleri sevmiyorum” diyen Jolie, “Genel olarak görüp de sevdiğim yanlarım bünyemle ya da görünüşümle ilgili değil. Daha ziyade yüzümde ailemi görüyorum. Yaşımı görüyorum” ifadesini kullandı.
-
4
Sosyal medyanın hayatı daha da zorlaştırdığını, insanları güzellik kalıplarına girmeye mahkum ettiğini söyleyen Jolie, “Kendimi kötü hissettiğimde annem ‘Ruhunu göreyim’ derdi. Bu, ‘Kendini göster’ demekti. Ben de çocuklarımı böyle yetiştiriyorum. ‘İçinizdeki sizi ortaya çıkarın, kim olduğunuzu bulun’ diyorum” şeklinde konuştu.
-
5
“Güzellik hakkında herkesin başka görüşü var” diyen Jolie, “Akıl en güzeli. Kafası çalışan birini gördüğünüzde bu seksidir. Empati kurabilen, düşünceli ve tutkulu bir insandan daha çekicisi yoktur.”
-
6
Jolie ayrıca, “Zihniniz boşsa ve kalbiniz karanlıksa bunu örtecek hiçbir makyaj malzemesi yoktur” dedi.