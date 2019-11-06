Angelina Jolie: Yurt dışına taşınmak istiyorum ama Brad izin vermiyor

ntv.com.tr 06.11.2019 - 10:32 Son Güncelleme : 06.11.2019 - 10:41
Angelina Jolie Harper’s Bazaar dergisinin Aralık 2019 sayısı için poz verdi. 44 yaşındaki Oscar’lı oyuncu, uzun zaman sonra ilk kez cesur pozlarıyla bir dergide yer almış oldu.
Dergiye verdiği röportajda özel hayatından bahseden Jolie, ‘duygusal yaraları’nı ve Brad Pitt’le ayrılık sürecini de anlattı.
Altı çocuğuyla birlikte deniz aşırı bir ülkeye taşınmak istediğini, ancak Brad Pitt’in izin vermemesi nedeniyle bunu yapamadığını anlatan Jolie, “Yurt dışında yaşamak istiyorum ve çocuklarım 18 yaşına gelir gelmez bunu yapacağım. Şimdi babalarının yaşamayı seçtiği yerde yaşıyorum” dedi.
Hollywood’un altın çifti Angelina Jolie ve Brad Pitt, 2016 yılında ayrılarak tüm dünyayı şaşırtmıştı.
Röportajda Pitt’ten ayrılma sürecinde yaşadığı kalp kırıklıklarından da bahseden Jolie, “Bedenim son on yılda, özellikle de son dört yılda çok şey yaşadı ve bundan dolayı hem görünür hem görünmez yara izlerim var” dedi.
“Görünmez olanlarla mücadele etmek daha zordur” diyen Jolie, “Hayatın pek çok dönüm noktası var. Bazen incinirsiniz, sevdiklerinizi acı içinde görürsünüz ve ruhunuzun istediği kadar özgür ve açık olamazsınız. Yeni veya eski değil, ama kanın vücuduma geri döndüğünü hissediyorum” ifadesini kullandı.
Biyolojik çocukları Shiloh (13) ile ikizleri Vivienne ve Knox’un (11) yanı sıra Maddox (18), Pax (15) ve Zahara (14) adında evlat edindikleri üç çocukları daha bulunan Jolie ve Pitt ikilisi, çocuklarının velayeti konusunda geçici anlaşmaya varmıştı. İkilinin en büyük çocuğu Maddox, Yonsel Üniversitesi’nde biyokimya okumak üzere Güney Kore’ye yerleşti.