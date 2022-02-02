Angelina Jolie'den Afgan kadınlar için çağrı: Çiçeği kesebilirsin, ama baharın gelişini durduramazsın

DÜNYA 20 YIL ÖNCESİNDEN DAHA KÖTÜ BİR DURUMLA KARŞI KARŞIYA

"Afganistan’daki durum münferit bir vaka değil. Onlarca yıldır insan haklarının ihmal edilmesi, iyi düşünülmüş insan hakları temelli müdahalelerin olmaması ve uluslararası sistemin çöküşü anlamına geliyor" diyen Jolie, tüm dünyanın 20 yıl öncesinden daha kötü bir durumla karşı karşıya olduğuna vurgu yapmıştı.