Angelina Jolie'den Afgan kadınlar için çağrı: Çiçeği kesebilirsin, ama baharın gelişini durduramazsın

Haberler - ntv.com.tr 02.02.2022 - 09:55 | Son Güncelleme : 02.02.2022 - 10:03
Hollywood yıldızı Angelina Jolie, Avrupa Parlamentosu’nda (AP) düzenlenen Afgan kadınlarına yönelik üst düzey konferansta konuştu.
Aynı zamanda Birleşmiş Milletler Yüksek Komiserliği Özel Temsilcisi (UNHCR) olan 46 yaşındaki ünlü oyuncu, “Dünyanın dört bir yanındaki liderleri Afganistan'da kadınlara ve sivil topluma yapılan muameleden sorumlu hale getirmeye çağırıyorum" dedi.
Jolie "Bazı ülkelerin sınırlarında savunmasız mültecilerin şiddetli geri itmelerini durdurmak için insani yardımlar kadınlara ve kadın liderliğindeki kuruluşlara ulaşmasını sağlamalısınız” diye konuştu.
Afgan kadın hakları aktivisti Malalai Joya’nın “Çiçeği kesebilirsin, ama baharın gelişini durduramazsın” sözlerine atıfta bulunan Jolie, “Umarım her yerde özgürce düşünen insanlar Afganistanlı kadınların unutulmamasını sağlamaya yardımcı olur" dedi.
Bununla birlikte Jolie, Afganistan’ın ünlü kadın sanatçı ve aktivistlerinin adlarını okuyarak, "Bu kadınların isimlerini ve hikayelerini öğrenin. İsimlerimi asla öğrenemeyeceğimiz, ancak kendi yollarıyla nesiller boyu hayatta kalmayı başaran tüm kadınları düşünün" ifadelerini kullandı.
Jolie; bilgi, fırsat, özgürlük ve güvenliğe susamış milyonlarca Afgan mülteciyi destekleme çağrısında bulundu.
Diğer taraftan, geçen Ağustos ayında Taliban’ın iktidarı ele geçirdiği Afganistan’da özellikle kadınlara ve kız çocuklarına getirilen kısıtlamalar uluslararası toplum tarafından endişeyle karşılanıyor. Afganistan’da kadınların hala işe, kız çocukları ise okula dönemedi.
Konuya ilişkin geçen Eylül ayında açıklama yapan Jolie, Afganistan’daki gelişmeleri sistematik bir siyasi başarısızlık örneği olarak gördüğünü söylemişti.
"Afganistan’daki durum münferit bir vaka değil. Onlarca yıldır insan haklarının ihmal edilmesi, iyi düşünülmüş insan hakları temelli müdahalelerin olmaması ve uluslararası sistemin çöküşü anlamına geliyor" diyen Jolie, tüm dünyanın 20 yıl öncesinden daha kötü bir durumla karşı karşıya olduğuna vurgu yapmıştı.