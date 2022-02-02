Angelina Jolie'den Afgan kadınlar için çağrı: Çiçeği kesebilirsin, ama baharın gelişini durduramazsın

Taliban'ın geçen Ağustos ayında iktidarı ele geçirdiği Afganistan'da kadınların ve kız çocuklarının geleceği hala belirsizliğini koruyor. Hollywood yıldızı ve BM Yüksek Komiserliği Özel Temsilcisi Angelina Jolie, dünyanın dört bir yanındaki liderlere Afgan kadınlara destek olma çağrısında bulundu. Afgan kadın hakları aktivisti Malalai Joya'nın sözlerinden alıntı yapan oyuncu, "Çiçeği kesebilirsin, ama baharın gelişini durduramazsın" dedi.

Haberler - ntv.com.tr 02.02.2022 - 09:55 | Son Güncelleme : 02.02.2022 - 10:03

Angelina Jolie'den Afgan kadınlar için çağrı: Çiçeği kesebilirsin, ama baharın gelişini durduramazsın - 1

Hollywood yıldızı , Avrupa Parlamentosu’nda (AP) düzenlenen Afgan kadınlarına yönelik üst düzey konferansta konuştu. 

Angelina Jolie'den Afgan kadınlar için çağrı: Çiçeği kesebilirsin, ama baharın gelişini durduramazsın - 2

Aynı zamanda Birleşmiş Milletler Yüksek Komiserliği Özel Temsilcisi (UNHCR) olan 46 yaşındaki ünlü oyuncu, “Dünyanın dört bir yanındaki liderleri 'da kadınlara ve sivil topluma yapılan muameleden sorumlu hale getirmeye çağırıyorum" dedi.

Angelina Jolie'den Afgan kadınlar için çağrı: Çiçeği kesebilirsin, ama baharın gelişini durduramazsın - 3

Jolie "Bazı ülkelerin sınırlarında savunmasız mültecilerin şiddetli geri itmelerini durdurmak için insani yardımlar kadınlara ve kadın liderliğindeki kuruluşlara ulaşmasını sağlamalısınız” diye konuştu.

Angelina Jolie'den Afgan kadınlar için çağrı: Çiçeği kesebilirsin, ama baharın gelişini durduramazsın - 4

MALALAİ JOYA'YA ATIFTA BULUNDU

Afgan kadın hakları aktivisti Malalai Joya’nın “Çiçeği kesebilirsin, ama baharın gelişini durduramazsın” sözlerine atıfta bulunan Jolie, “Umarım her yerde özgürce düşünen insanlar Afganistanlı kadınların unutulmamasını sağlamaya yardımcı olur" dedi. 

Angelina Jolie'den Afgan kadınlar için çağrı: Çiçeği kesebilirsin, ama baharın gelişini durduramazsın - 5

"BU KADINLARIN İSİMLERİNİ ÖĞRENİN"

Bununla birlikte Jolie, Afganistan’ın ünlü kadın sanatçı ve aktivistlerinin adlarını okuyarak, "Bu kadınların isimlerini ve hikayelerini öğrenin. İsimlerimi asla öğrenemeyeceğimiz, ancak kendi yollarıyla nesiller boyu hayatta kalmayı başaran  tüm kadınları düşünün" ifadelerini kullandı. 

Angelina Jolie'den Afgan kadınlar için çağrı: Çiçeği kesebilirsin, ama baharın gelişini durduramazsın - 6

Jolie; bilgi, fırsat, özgürlük ve güvenliğe susamış milyonlarca Afgan mülteciyi destekleme çağrısında bulundu.

Angelina Jolie'den Afgan kadınlar için çağrı: Çiçeği kesebilirsin, ama baharın gelişini durduramazsın - 7

TALİBAN'IN ARDINDAN KADINLARIN DURUMU ENDİŞEYE NEDEN OLDU

Diğer taraftan, geçen Ağustos ayında Taliban’ın iktidarı ele geçirdiği Afganistan’da özellikle kadınlara ve kız çocuklarına getirilen kısıtlamalar uluslararası toplum tarafından endişeyle karşılanıyor. Afganistan’da kadınların hala işe, kız çocukları ise okula dönemedi. 

Angelina Jolie'den Afgan kadınlar için çağrı: Çiçeği kesebilirsin, ama baharın gelişini durduramazsın - 8

Konuya ilişkin geçen Eylül ayında açıklama yapan Jolie, Afganistan’daki gelişmeleri sistematik bir siyasi başarısızlık örneği olarak gördüğünü söylemişti. 

Angelina Jolie'den Afgan kadınlar için çağrı: Çiçeği kesebilirsin, ama baharın gelişini durduramazsın - 9

DÜNYA 20 YIL ÖNCESİNDEN DAHA KÖTÜ BİR DURUMLA KARŞI KARŞIYA

"Afganistan’daki durum münferit bir vaka değil. Onlarca yıldır insan haklarının ihmal edilmesi, iyi düşünülmüş insan hakları temelli müdahalelerin olmaması ve uluslararası sistemin çöküşü anlamına geliyor" diyen Jolie, tüm dünyanın 20 yıl öncesinden daha kötü bir durumla karşı karşıya olduğuna vurgu yapmıştı.

Angelina Jolie'den Afgan kadınlar için çağrı: Çiçeği kesebilirsin, ama baharın gelişini durduramazsın - 10

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