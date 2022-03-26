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Angelina Jolie'den Afgan kızları için destek çağrısı

Hollywood'un toplumsal meselelere duyarlılığı ile tanınan ünlü ismi Angelina Jolie Afgan bir genç kızdan kendisine gelen bir mektubu yayınlayarak eğitim hakları için destek çağrısında bulundu.

Haberler 26.03.2022 - 11:24

Angelina Jolie'den Afgan kızları için destek çağrısı - 1

 sosyal medya hesabından kendisine gelen yeni bir mektup daha yayınladı...


Angelina Jolie'den Afgan kızları için destek çağrısı - 2

Oyuncu notunda mektubu Taliban'ın 'daki kız liselerini kapatmasından etkilenen milyonlarca kişiden biri olan Afgan bir kızdan okul yılının ilk gününde aldığını belirtti.


Angelina Jolie'den Afgan kızları için destek çağrısı - 3

Mektupta, "Bugün Afgan kızlarının umutlarının küle döndüğü korkunç bir gündü. Gülen yüzlerle okullarının kapılarına giden kızlar gözlerinde yaşlarla ve kırık kalplerle döndü" ifadeleri yer aldı.


Angelina Jolie'den Afgan kızları için destek çağrısı - 4

Jolie, 8 aylık eğitimi çoktan kaçırmış milyonlarca Afgan kız çocuğunun, bir daha sınıfa adım atıp adım atmayacaklarını bilmediklerini dile getirdi.

Angelina Jolie'den Afgan kızları için destek çağrısı - 5

Jolie takipçilerini Afganistan'da kadınların eğitimi ve hakları için destek ve mücadeleye davet etti.

N-LIFE HABERLERİ

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