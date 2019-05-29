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Angelina Jolie’den kızı Shiloh’a sürpriz doğum günü kutlaması

ntv.com.tr

Altı çocuk annesi oyuncu Angelina Jolie, 13 yaşına giren kızı Shiloh’a ‘kaçış oyunlu’ bir doğum günü sürprizi yaptı.

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    Angelina Jolie ve Brad Pitt’in ilk biyolojik çocuğu olan Shiloh Jolie-Pitt 13 yaşına girdi.

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    Jolie ve Pitt ikilisinin boşanma açamasında Shiloh ve diğer beş kardeşi anneleri Angeline Jolie ile birlikte kalıyor.

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    Angelina Jolie, kızının 13’üncü ya günü için eğlenceli bir kutlama yöntemi seçti; kaçış oyunu.

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    Just Jared’in haberine göre, Angelina Jolie, Shiloh ve kardeşleri Los Angeles’taki The Basement adlı kaçış odasında kaçış oyunu oynayarak eğlendi.

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    Kaçış oyunu, oyuncuların eldeki hedefleri tamamlamak için ipuçlarını ve stratejileri kullanarak bir dizi bulmaca ve bilmeceyi çözdüğü zihinsel ve fiziksel bir macera oyunu.

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