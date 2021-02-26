Angelina Jolie'nin 25 milyon dolarlık evi

Daha önce efsanevi ABD'li film yapımcısı Cecil B. DeMille'e ait olan eve Natalie Portman, Kristen Stewart ve Casey Affleck gibi yıldızlar da ev sahipliği yaptı. 4 bin metrekarelik alana yayılan malikane, ünlü Griffith Gözlemevi ve Pasifik Okyanusu'nun panoramik manzarasına sahip.