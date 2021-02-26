Angelina Jolie'nin 25 milyon dolarlık evi

Angelina Jolie, Brad Pitt'ten ayrıldıktan sonra altı çocuğuyla kalacağı lüks malikaneye 25 milyon dolar harcadı. Daha önce Natalie Portman, Kristen Stewart ve Casey Affleck gibi yıldızların ev sahipliği yaptığı ev, şimdi Jolie ve çocuklarının meraklı gözlerden uzak yaşayabilmesi için her türlü olanağa sahip.
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26.02.2021 - 12:55
Angelina Jolie, Brad Pitt'ten boşandıktan sonra, 2017'de çocuklarıyla birlikte oturmak üzere lüks bir malikaneye yatırım yaptı. Hello dergisinin haberine göre, Jolie, o yıldan beri çocuklarıyla kaldığı eve 25 milyon dolar harcadı.
Daha önce efsanevi ABD'li film yapımcısı Cecil B. DeMille'e ait olan eve Natalie Portman, Kristen Stewart ve Casey Affleck gibi yıldızlar da ev sahipliği yaptı. 4 bin metrekarelik alana yayılan malikane, ünlü Griffith Gözlemevi ve Pasifik Okyanusu'nun panoramik manzarasına sahip.
Bin metrekare büyüklüğündeki yapıda altı yatak odası, 11 banyo bulunuyor.
Jolie ve çocuklarına tam bir mahremiyet sağlayan evin açık yüzme havuzu, spor salonu, kütüphanesi bulunuyor. Çocukların keyifli zaman geçirebileceği peyzajlı dev bahçeler de evin olanakları arasında.
Mülkün kuşbakışı görünümü, ağaçlar ve çalılarla çevrili yapının Jolie ve çocukları için etraftan gelecek meraklı bakışlara maruz kalmadan evlerinin tadını çıkarma şansı olduğunu kanıtlıyor.
Evin genelinde krem rengi ve ahşap hakimiyeti dikkat çekiyor.
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