Angelina Jolie'nin babası Jon Voight, Donald Trump'tan rol çaldı (Beyaz Saray dansı)

Ünlü yıldız Angelina Jolie’nin kendisi gibi oyuncu olan babası Jon Voight, Beyaz Saray’da ABD Başkanı Donald Trump tarafından Ulusal Sanat Madalyası ile onurlandırılmadan önce yaptığı dansla gündemde.

JON VOIGHT'IN DANSI (VİDEO)