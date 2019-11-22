Angelina Jolie'nin babası Jon Voight, Donald Trump'tan rol çaldı (Beyaz Saray dansı)

Ünlü yıldız Angelina Jolie’nin kendisi gibi oyuncu olan babası Jon Voight, Beyaz Saray’da ABD Başkanı Donald Trump tarafından Ulusal Sanat Madalyası ile onurlandırılmadan önce yaptığı dansla gündemde.
1969 yapımı Midnight Cowboy filmindeki rolüyle En İyi Erkek Oyuncu Oscar’ını kazanan Voight, tören sahnesinde oturduğu yerden kalkıp dans etti. Trump bu sahne karşısında güldü ve Voight’ı alkışladı.
Trump, yaptığı konuşmada Voight’a hitaben, “Seni burada ağırlamayı seviyorum, özellikle de gerçekten sevdiğim biri olduğun için” diyerek, Mission: Impossible’dan The Champ’e oyuncunun rol aldığı filmlerindeki performanslarına övgüler yağdırdı.
First lady Melania Trump’ın da hazır bulunduğu törene Voight’ın oğlu James Haven katılırken kızı Angelina Jolie Birleşmiş Milletler’deki kadın erkek eşitliği ve mülteci alanlarındaki çalışmaları nedeniyle katılamadı.
Voight’ın yanı sıra törende müzisyen Alison Krauss, roman yazarı James Patterson ve ABD ordusu bandosu da Ulusal Sanat Madalyası aldı.