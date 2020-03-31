Angelina Jolie’nin karantinaya aldığı çocuklarını Brad Pitt’e göstermediği iddiası

ntv.com.tr 31.03.2020 - 06:54
Angelina Jolie, corona virüs salgını nedeniyle evde birlikte karantinaya girdiği çocuklarının eski eşi Brad Pitt’le görüşmelerine izin vermediği öne sürüldü.
E! News’in haberine göre, 44 yaşındaki Jolie, çocukları Pax (16), Zahara (15), Shiloh (13) ile ikizleri Knox ve Vivienne’i (11) yeni tip corona virüs (Covid-19) tehlikesine karşı Los Angeles’taki evlerinde tutuyor.
Çocuklar okul ödevlerini yaparak, yabancı dil derslerine çalışarak, enstrüman çalarak, oyun oynayarak ve mutfak işlerine yardım ederek zaman geçiriyor.
Jolie’nin kararına göre, 56 yaşındaki aktör Pitt’in çocuklarını tekrar görebilmesi için birkaç ay beklemesi gerekiyor.
Jolie ve Pitt çifti, Eylül 2016’da ayrılmıştı. Çiftin boşanma davası dört yıldır sürse de çocukların velayeti konusunda geçici anlaşmaya varmışlardı. Çocuklar Jolie ile birlikte yaşarken, Pitt, sık sık çocuklarını görebiliyor.
Mr. And Mrs. Smith filminde başrolleri paylaşan Jolie ve Pitt, sette birbirlerine aşık olmuş, sekiz yıllık birlikteliğin ardından 2014’te evlenmişti. Ancak çift sadece iki yıl evli kalabildi.