Angelina Jolie’nin YouTube kanalı kapatıldı
ntv.com.tr
Angelina Jolie’nin resmi YouTube hesabı olduğu duyurulan kanal önce onaylandı, ardından kapatıldı. Jolie'nin YouTube kanalının tekrar onaylanıp onaylanmayacağı merak konusu.
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Angelina Jolie’nin, YouTube dünyasına girmesi ile çıkması bir oldu. Artık resmen bir YouTuber olduğu duyurulan 44 yaşındaki ABD’li oyuncu, kötü bir sürprizle karşılaştı.
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Daily Mail’in haberine göre Angelina Jolie birkaç gün önce kendi adına kanal açmıştı. Ancak YouTube yönetimi tarafından önce onaylanan ve 4 binin üstünde abonesi olan kanal daha sonra kapatıldı.
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Jolie’nin hesabını takip etmek isteyenleri, “Bu hesap, YouTube'un başkasının kimliğine bürünmeyi yasaklayan politikasını ihlal ettiği için feshedildi” notuyla karşılıyor.
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Birleşmiş Milletler İyi Niyet Elçisi olan Jolie, YouTube kanalından bu göreviyle ilgili özel içerikler üretmek için yola çıkmıştı. Ünlü oyuncu BM Genel Kurul Toplantısı’ndan iki konuşma videosunu paylaşmıştı.
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Jolie’nin YouTube biyografisinde şöyle deniliyordu: “Yıllarca Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği ve mülteciler için özveriyle hizmet veren Angelina Jolie, Nisan 2012'de Özel Elçi olarak atandı. Jolie, genişleyen rolünde, kitlesel nüfus yer değiştirmelerine neden olan büyük krizlere Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği temsilcisi olarak diplomatik seviyede odaklandı. Ayrıca küresel yerinden olma konularında karar vericilerle de irtibat kurdu. Bu çalışma sayesinde evlerinden kaçmak zorunda kalan insanlara çözüm bulmada hayati bir sürece katkıda bulundu.”
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6Jolie’nin hesabını tekrar geri alıp alamayacağı bilinmiyor.