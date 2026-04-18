Ani ölümleri şok etkisi yarattı. Son dönemde hayatını kaybeden ünlüler

Şarkıcı ve yönetmen Metin Arolat , 20 Eylül 2024'te İstanbul Kozyatağı'nda sahne aldığı mekanda fenalaşarak yere yığıldı. İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan ünlü isim, tüm müdahalelere rağmen 52 yaşında hayatını kaybetti.

1995 yılında "Ayrılık Olmaz" isimli albüm ile müzik piyasasına giriş yapan Metin Arolat, hem yönetmenlik hem şarkıcılık kariyerini birlikte yürüttü. "Yine Bir Başıma", "Kabul Et", "Lütfen Yaz Gelsin", "Çok Daha Ötesi", "Karavan" gibi albüm ve single çalışmalarına imza atan Arolat, birçok markanın reklam filminde de yönetmenlik yaptı.