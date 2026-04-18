Ani ölümleri şok etkisi yarattı. Son dönemde hayatını kaybeden ünlüler
18.04.2026 09:30
NTV - Haber Merkezi
"Benden Sonra" şarkısıyla şöhreti yakalayan Rıza Tamer'in 43 yaşında hayatını kaybetmesi sonrası son dönemde aniden kaybedilen ünlü isimler akıllara geldi.
Popstar yarışmasıyla tanınan seneler sonra sokak müziği videolarıyla şöhret olan Rıza Tamer, 43 yaşında hayatını kaybetti. Ölümü şüpheli bulunan Tamer'ın vefatının ardından aniden hayata veda eden ünlü isimler merak konusu oldu. İşte son dönemde kaybettiğimiz sanatçılar…
RIZA TAMER
2004 katıldığı Popstar yarışmasıyla adını duyuran ve son dönemde sokakta şarkı söylerken çekilen videolarıyla fenomen haline gelen Rıza Tamer, “Benden Sonra” şarkısıyla şöhreti yakalamıştı. Birçok farklı yerde sahne alan, şarkısı dillere pelesenk olan 43 yaşındaki Rıza Tamer, Bodrum'da hayatını kaybetti.
Reçeteli ilaçlarını içtikten sonra fenalaşan Tamer, eve gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı. Ancak ünlü isim, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.
KANBOLAT GÖRKEM ARSLAN
"Poyraz Karayel", "Bir Deli Rüzgar" gibi yapımlarla tanınan Kanbolat Görkem Arslan, kalp krizi sonucu 11 Şubat 2026'da hayatını kaybetti. Gece yarısı evinde fenalaşan ve gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırılan 45 yaşındaki ünlü oyuncu kurtarılamadı.
İstanbul'da gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlanan Kanbolat Görkem Arslan, vefatından önce “Ruki” adli tiyatro oyunuyla hayranlarının karşısına çıkıyordu.
ENGİN ÇAĞLAR
"Kınalı Yapıncak", "Feride", "Makber" ve "Rüyalar Gerçek Olsa" gibi unutulmaz birçok Yeşilçam filminde başrol oynayan Engin Çağlar, trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.
85 yaşındaki usta oyuncuya yolun karşısına geçmeye çalışırken motosiklet çarpmış ve kaza sonrası bilinci kapalı bir şekilde hastaneye götürülen Çağlar kurtarılamadı. Gerçek adı Çağlan Övet olan Engin Çağlar, 2 Kasım 2025'te İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı.
GÜLLÜ
Sahne adıyla Güllü olarak bilinen şarkıcı Gül Tut da 26 Eylül'de Yalova'daki evinin camından düşerek 51 yaşında hayatını kaybetti.
Ölümünün ardından başlatılan soruşturmada Güllü'nün olay sırasında evinde bulunan kızı Tuğyan Ülkem Gülter 'tasarlayarak kasten yakınını öldürme' suçlamasıyla tutuklanmıştı. Gülter cinayet iddiasını kabul etmemiş ancak arkadaşı Sultan Nur Ulu, Güllü'yü kızının pencereden ittiğini söylemişti.
Güllü'nün ölümüyle ilgili bilirkişi raporu da açıklandı, düşüşün kendiliğinden olmadığı, dış kuvvet ve temas bulunduğu belirtildi.
VOLKAN KONAK
Karadeniz müziğiyle özdeşleşen, "Kuzeyin oğlu" lakaplı Volkan Konak, 31 Mart 2025 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki programı sırasında sahnede kalp krizi geçirdi. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Konak, 58 yaşında hayatını kaybetti. Şarkıları, sesi ve sahne performansıyla adından söz ettiren Volkan Konak'ın ani vefatı tüm Türkiye'yi yasa boğdu.
Volkan Konak, memleketi Trabzon’un Maçka ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Ünlü sanatçı, vasiyeti üzerine babasının kabri yanındaki ceviz ağacının altına defnedildi.
Vefatından aylar önce de “Bayramda ölenlere çok üzülüyorum” diyen Volkan Konak ne yazık ki bir bayram günü aramızdan ayrıldı. Ünlü sanatçıdan geriye "Cerrahpaşa", "Efulim", "Yarim Yarim" ve "Mimoza Çiçeğim" gibi şarkıları kaldı.
METİN AROLAT
Şarkıcı ve yönetmen Metin Arolat, 20 Eylül 2024'te İstanbul Kozyatağı'nda sahne aldığı mekanda fenalaşarak yere yığıldı. İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan ünlü isim, tüm müdahalelere rağmen 52 yaşında hayatını kaybetti.
1995 yılında "Ayrılık Olmaz" isimli albüm ile müzik piyasasına giriş yapan Metin Arolat, hem yönetmenlik hem şarkıcılık kariyerini birlikte yürüttü. "Yine Bir Başıma", "Kabul Et", "Lütfen Yaz Gelsin", "Çok Daha Ötesi", "Karavan" gibi albüm ve single çalışmalarına imza atan Arolat, birçok markanın reklam filminde de yönetmenlik yaptı.