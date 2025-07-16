Toprak altındaki tarihin ortaya çıkarılması için 6 noktada kazı yapılıyor

Selçuklu Çarşısı'nda iki etap halinde kazı çalışmalarının sürdüğünü anlatan Arslan, şunları kaydetti:

"Özellikle Ani'nin tam ortasında Aslanlı Kapı'dan Ani Ulu Cami'ye kadar uzanan uzunca bir aksın ticarete ayrıldığını düşünüyoruz ki, kazılardan elde ettiğimiz veriler de bu yönde. Burası hem atölyeler hem satış mağazaları şeklinde düzenlenmiş, Selçuklu devrine ait ticari mekanları da gün yüzüne çıkarmış oluyoruz. Bir diğer önemli kazı alanımız, ilk kez 2021'de kazısına başladığımız ve bu sezonda da devam ettiğimiz Selçuklu Mezarlığı. Fethiye Camisi'nin 30 metre kadar güneybatısında bulunan bu alan, Anadolu'daki ilk Türk İslam mezarlığı olarak kabul edilmekte. Burada hem sekizgen gövdeli bir kümbet kalıntısı hem de sandukalı ve akıt tipi dediğimiz mezarları gün yüzüne çıkarıyoruz."