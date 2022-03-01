Anjelika Akbar: Annem Rusya babam Ukrayna doğumlu

"HEPİMİZ AİLEYİZ"

Hürriyet'ten Sinem Vural'a konuşan Akbar, sosyal medyada büyük ses getiren paylaşımı hakkında şöyle dedi:

“Benim gibi binlerce kişi var. Ben aslında o paylaşımda çok daha büyük boyuta taşıdım tüm dünya üzerindeki durumları. İnsanlık artık bilinçsizliği bırakıp tek bir aile olduğunu idrak etmeli. Her türlü ayrımcılık insan doğasına ters. Çeşitlilikte birlik olmalıyız. Her insanın, milyarlarca kişiden oluşan Dünya gezegeni ailesine mensup olduğunu idrak etmesi gerektiğini yazdım. Asıl buna vurgu yapmak istedim.”