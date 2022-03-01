Anjelika Akbar: Annem Rusya babam Ukrayna doğumlu

Besteci ve piyanist Anjelika Akbar, Rusya ile Ukrayna arasında yaşananlar üzerine sosyal medyada dikkat çekici bir paylaşımda bulundu. Annesinin Rusya’da, babasının Ukrayna’da dünyaya geldiğini söyleyen ünlü sanatçı, barış çağrısı yaptı.

Haberler 01.03.2022 - 09:18

Anjelika Akbar: Annem Rusya babam Ukrayna doğumlu - 1

30 yılı aşkın süredir Türkiye’de yaşayan besteci ve piyanist Anjelika Akbar, sosyal medyada - savaşına dair bir paylaşım yaptı. Annesiyle babasının gençlik fotoğrafını paylaşan 53 yaşındaki sanatçı, barış çağrısı yaptı.

Anjelika Akbar: Annem Rusya babam Ukrayna doğumlu - 2

Akbar şunları yazdı:

"Babam Ukrayna doğumlu, annem Rusya doğumlu, ben Kazakistan doğumluyum.
Hepimiz Güneş sisteminde bulunan Dünya gezegeni doğumluyuz. Kan rengimiz kırmızı. Aynı havayı soluyoruz. Artık bilinçsizlik zindanından çıkıp hepimizin bu gezegenin ailesi olduğumuzu idrak etme zamanı. Acilen."

Anjelika Akbar: Annem Rusya babam Ukrayna doğumlu - 3

"HEPİMİZ AİLEYİZ"

Hürriyet'ten Sinem Vural'a konuşan Akbar, sosyal medyada büyük ses getiren paylaşımı hakkında şöyle dedi:

“Benim gibi binlerce kişi var. Ben aslında o paylaşımda çok daha büyük boyuta taşıdım tüm dünya üzerindeki durumları. İnsanlık artık bilinçsizliği bırakıp tek bir aile olduğunu idrak etmeli. Her türlü ayrımcılık insan doğasına ters. Çeşitlilikte birlik olmalıyız. Her insanın, milyarlarca kişiden oluşan Dünya gezegeni ailesine mensup olduğunu idrak etmesi gerektiğini yazdım. Asıl buna vurgu yapmak istedim.”

Anjelika Akbar: Annem Rusya babam Ukrayna doğumlu - 4

"SAVAŞ KELİMESİNİ KULLANMAYIN"

Anjelika Akbar, paylaşımında “savaş” kelimesini özellikle kullanmadığını da söyleyerek, “Savaş kelimesini bilinçli olarak kullanmadım. Çünkü konu savaş değil, insanlığın genel durumu. Birlik bilincine çağırmak istedim. Benimle ilgili yapılacak haberde de bu kelimenin kullanılmasını istemiyorum. Çünkü kelimelerin enerjisi var, mıknatıs gibi. ‘İki ülke arasındaki durum’ derseniz daha iyi olur mesela” diye konuştu.

Anjelika Akbar: Annem Rusya babam Ukrayna doğumlu - 5

"TÜRKİYE VATANDAŞIYIM"

Anjelika Akbar, “Annem burada değil ama ben uzun yıllardır Türkiye’de yaşıyorum. Tek vatandaşlığım, Türkiye vatandaşlığıdır. Buraya henüz SSCB dağılmadan önce geldim. Yani 30 seneden fazladır buradayım” dedi.

Anjelika Akbar: Annem Rusya babam Ukrayna doğumlu - 6

FOTOĞRAFIN HİKAYESİNİ ANLATTI

Anjelika Akbar, paylaştığı fotoğrafın hikAyesini şöyle anlattı:

“Annemin ismi Galina Timchenko, babamın ismi Stanislav Timchenko. Fotoğraf 1967’de çekilmiş. Annem koro şefi, babam ise orkestra şefi olarak SSCB Kültür Bakanlığı tarafından Yakutsk şehrine koro ve orkestra kurmaları için görevlendirilmiş. Fotoğraf orada çekilmiş. Babam 2012’de Kiev’de hayatını kaybetti.”

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