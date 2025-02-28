Anjiyo olanlar oruç tutabilir mi? Diyanet'e göre anjiyo olanlar oruç tutabilir mi?

ANJİYO OLANLAR ORUÇ TUTARKEN BESLENMEYE NASIL DİKKAT ETMELİ?

Anjiyo işlemi geçiren kalp ve damar hastaları için beslenme düzeni büyük önem taşır. Oruç sırasında uzun açlık-susuzluk süresi olduğundan, iftar ve sahurda aşırı yağlı, tuzlu veya şekerli gıdalardan kaçınmak gerekir. Hafif ve besleyici öğünler tercih edilmeli, lifli sebze ve meyvelerle protein kaynaklarına yer verilmelidir. Sahurda yavaş sindirilen karbonhidratlar tüketilmesi, gün boyu enerjiyi dengede tutmaya yardımcı olur. Aşırı tuz ve baharat, tansiyon dalgalanmalarına yol açabilir. İftarda hızlı ve fazla yemek yemek kalp yükünü artırabilir. Bu nedenle iftarı su ve hurma gibi hafif seçeneklerle açıp, bir süre dinlendikten sonra ana öğüne geçmek daha sağlıklıdır. Düzenli beslenme, anjiyo sonrası kalbin korunmasını destekler.





ANJİYO OLANLAR ORUÇ TUTARKEN AĞRI VE RAHATSIZLIK HİSSEDERSE NE YAPMALI?

ANJİYO OLANLAR İÇİN ORUÇ KONUSUNDA DİYANET’İN GÖRÜŞÜ NEDİR?

ANJİYO OLANLAR ORUÇ TUTMAYI ERTELEMELİ Mİ?

Anjiyo sonrası bazen göğüs ağrısı, damarlarda hassasiyet veya halsizlik gibi durumlar devam edebilir. Oruç esnasında bu şikâyetler şiddetlenirse mutlaka tıbbi destek alınmalıdır. Ağrı kesici veya düzenli kullanılan ilaçlar gün içinde alınamadığından ağrı kontrolü zorlaşabilir. Ağrının şiddetine göre oruç bozmaya gerek duyulabilir. Örneğin kalp krizi belirtisi olabilecek bir ağrı varsa hemen su veya ilaç alımı gerekebilir. Dinin esas amacı sağlığı ve hayatı korumaktır. Bu sebeple anjiyo olanlar, sürekli ağrı ya da rahatsızlık hissettiklerinde oruçlarını riske atmak yerine bozmaları dinen de tıbben de geçerli bir uygulamadır. İhtiyaç durumunda uzman kontrolünde tedavi sürdürülmelidir.Diyanet İşleri Başkanlığı, sağlık durumları orucu engelleyen kişilere kolaylık tanımıştır. Kalp ve damar rahatsızlığı olan, anjiyo geçirmiş veya düzenli ilaç kullanması gereken kişilerin doktor tavsiyesini öncelik alması gerektiği vurgulanır. Tedavisi devam eden hastaların kendilerini riske atmamaları ve sağlığı bozacak şekilde ibadet etmemeleri önerilir. Eğer oruç tutmaya mani bir hastalık varsa ya da tutmak durumu kötüleştirecekse oruç ertelenebilir. Tıp uzmanlarının onayıyla ileride telafi oruçları tutulabilir veya gerekliyse fidye verilebilir. Diyanet’e göre din, insanın yaşamsal ihtiyaçlarını ihmal etmesini istemez. Kalp sağlığı, sakıncalı bir hale geliyorsa oruç tutmama hakkı mevcuttur. Bu fetva anjiyo olanlar için de geçerli sayılır.Anjiyo sonrasında ilk günlerde dinlenme, düzenli besin ve ilaç alımı kritik öneme sahiptir. Eğer doktor, iyileşme süreci boyunca aç-susuz kalınmasını sakıncalı buluyorsa oruç ertelenmelidir. Özellikle yeni stent takılmış ya da kan sulandırıcı kullanılması zaruri olan hastalarda, oruç tutmak kalp krizini tetikleyebilir veya kan akışını bozabilir. Bu durum uzun vadede kalbe zarar verir. Diyanet’in tavsiyelerine göre, iyileşme tamamlandıktan ve doktor onayı alındıktan sonra oruç tutulabilir. Eğer Ramazan dönemi iyileşme sürecine denk geliyorsa, önce sağlık tedbirleri gelmelidir. Bu şekilde olası komplikasyonlar en aza iner. Din, ibadetleri kolaylaştırır ve bireyin sağlığını tehlikeye atmasını istemez. Bu nedenle erteleme kararı, uzman görüşü ile beraber alınmalıdır.