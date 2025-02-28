Anjiyo olanlar oruç tutabilir mi? Diyanet'e göre anjiyo olanlar oruç tutabilir mi?
Anjiyo uygulaması, kalpte veya damarlarda var olan daralma ya da tıkanıklığı tespit ve tedavi etmek için yapılan bir işlemdir. İlgili operasyon sonrasında bedenen zayıf düşme, ilaç kullanma mecburiyeti veya istirahat dönemi gerekebilir.
ANJİYO OLANLAR ORUÇ TUTABİLİR Mİ?Diyanet İşleri Başkanlığı’nın genel görüşüne göre, sağlık durumu oruç tutmaya engel oluşturuyorsa veya doktor aksini söylüyorsa oruç ertelenebilir ya da tutamayanlar için dini kolaylaştırıcı hükümlere başvurulabilir. Kardiyoloji uzmanlarının önerileri de dikkate alınmalıdır. Müdahaleden sonra belirli bir süre ilaç, su ve düzenli besin alımı gerektiği için oruç tutma kararı hastanın tıbbi durumuna göre verilmelidir. Oruç sırasında uzun süre susuz ve gıdasız kalmak, bazen ciddi kalp-damar sorunlarını tetikleyebilir. Bu yüzden anjiyo sonrası dinlenme ve doktor onayı büyük önem taşır. Gerekirse kalp sağlığı göz önünde bulundurularak oruç ertelenmeli veya sağlık açısından risk teşkil etmiyorsa doktorun tavsiyesine uygun şekilde tutulmalıdır.
ANJİYO OLANLAR ORUÇ İÇİN NE ZAMAN DOKTORA DANIŞMALI?
Anjiyo sonrası oruç tutma planı yapılırken ideal yaklaşım, işlem öncesi ya da hemen sonrasında doktora danışmaktır. Tıbbi değerlendirme, genel sağlık durumu, kalp fonksiyonları ve kullanılan ilaçların gerekliliğini kapsar. Özellikle kan sulandırıcıların veya kalp ritmini düzenleyen ilaçların dozu, oruç dönemindeki sıvı ve gıda eksikliği ile yeniden ayarlanabilir. Doktor, anjiyodan ne kadar süre sonra oruç tutulabileceği ve ara verilmesi gereken dönemi belirleyebilir. Bu sayede herhangi bir komplikasyon oluşmadan, dine uygun ve sağlıklı şekilde ibadet edilebilir. Ön kontrol ve tavsiye alınması, özellikle risk altında olan hastalar için hayati önem taşır. Anjiyo işleminden hemen sonra oruca başlamak çoğu zaman önerilmez; belirli bir iyileşme süreci ve düzenli beslenme gerekebilir. Bu nedenle uzman görüşü alınmadan karar vermek sakıncalı olur.
ANJİYO OLANLAR ORUCA HANGİ DURUMLARDA ARA VERMELİ?
Anjiyo geçirmiş bireylerde kalple ilgili riskler göz önüne alındığında oruç sırasında ortaya çıkan bazı belirtiler, ara vermeyi zorunlu kılabilir. Göğüs ağrısı, nefes darlığı, çarpıntı veya aşırı halsizlik gibi durumlar bunların başında gelir. Bu tür durumlarda oruç bozulacaksa tıbben zaruri olduğu için Diyanet’in fetvasına göre dinen bir sakınca oluşmaz. Baş dönmesi, tansiyon düşüklüğü veya kan şekerinde ani dengesizlikler de kalp krizini tetikleyebilecek sinyallerden olabilir. Bu belirtilerle karşılaşıldığında mutlaka ilaç ve sıvı alımı yapılması gerekebilir. Din, kişinin sağlığını tehlikeye atması yönünde bir zorunluluk getirmez. Dolayısıyla anjiyo sonrası yaşanan olası komplikasyonlar ciddiye alınmalı; oruç esnasında bu belirtilerle karşılaşıldığında ara verilip uzman yardımı talep edilmelidir. Mühim olan kalp sağlığını korumaktır.
ANJİYO OLANLAR ORUÇ TUTARKEN İLAÇ KULLANIMINDA NELERE DİKKAT ETMELİ?
Anjiyo olmuş kişilerde sıklıkla kan sulandırıcı, tansiyon dengeleyici veya kolesterol düzenleyici ilaçlar kullanılır. Bu ilaçların gün içinde belli saatlerde alınması önemlidir. Oruç döneminde bu saatler değişebilir, çünkü ilaçlar gün doğumu ile akşam ezanı arasında alınamadığından yan etki veya etkisizlik riski artabilir. Doktor, ilacın dozu ve alınma saatini sahur ve iftara göre uyarlayabilir. İlgili düzenlemeler yapılırken açlık-susuzluk süresine uyum sağlanması hedeflenir. Kalple ilgili sorunların tekrarlamasını önlemek adına yanlış zamanda ilaç alımı, tedaviyi zayıflatabilir. Bu nedenle ilaç saatleri güncel tıbbi raporlar ve uzman görüşüyle yeniden belirlenmelidir. Gerekirse doktor, Ramazan boyunca farklı bir ilaç kullanımı veya tedavi yöntemi önerebilir.