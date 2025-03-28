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Ankara bayram namazı saati 2025: Ankara’da bayram namazı saat kaçta kılınacak? (Diyanet bayram namazı vakitleri)

İslam alemi için mübarek Ramazan ayı sona ererken bayram heyecanı yaşanıyor. Başkent Ankara’da birçok ilçede camilerde bayram namazı eda edilecek. Diyanet İşleri Başkanlığı il il bayram namazı saatlerini duyurdu. Bu yıl en erken bayram namazı Iğdır’da kılınırken en geç ise Edirne ve Çanakkale’de kılınacak. Ankara’da bayram namazı saatlerine göre hareket edecekler ise “ Ankara’da bayram namazı saat kaçta” sorusuna cevap arıyor. İşte, Diyanet Ankara bayram namazı saati 2025…

Ankara bayram namazı saati 2025: Ankara’da bayram namazı saat kaçta kılınacak? (Diyanet bayram namazı vakitleri) - 1

Ankara’da Akyurt, Altındağ, Ayaş, Bala, Beypazarı, Çamlıdere, Çankaya, Çubuk, Elmadağ, Etimesgut, Evren, Gölbaşı, Güdül, Haymana, Kahramankazan gibi ilçelerde yaşayan vatandaşlar bayram namazı vakitlerine odaklandı. İslam alemi için iki önemli bayramdan birisi olan Ramazan Bayramı 30 Mart Pazar günü başlıyor. Müslümanlar için bayram günleri, toplanma ve birlik günü anlamı taşıdığından aynı safta namazlar kılınacak ve dualar edilecek. Bayram namazı iki rekattan oluşurken vakit namazlarından farklı olarak “Ramazan Bayramı namazı” için niyet edilerek namaza başlanacak. Peki Ankara’da bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte, Ankara bayram namazı vakti…

YAŞAM HABERLERİ

Ankara bayram namazı saati 2025: Ankara’da bayram namazı saat kaçta kılınacak? (Diyanet bayram namazı vakitleri) - 2

ANKARA’DA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Diyanet İşleri Başkanlığı 81 ilde bayram namazı vakitlerini duyurdu. Bayram namazının bayramın ilk günü cemaatle kılınması uygundur. Bayram namazı Hanefiler’e göre vacip, Şafiilere göre sünnet olarak kabul edilir.

Diyanet’in yayımladığı takvime göre Ramazan Bayramı’nın 1. günü bu yıl 30 Mart Pazar günü denk geliyor.

Pazar günü Ankara’da yaşayanlar için bayram namazı saat 07.07’de kılınacak.

Ankara bayram namazı saati 2025: Ankara’da bayram namazı saat kaçta kılınacak? (Diyanet bayram namazı vakitleri) - 3

2025 BAYRAM NAMAZI SAATLERİ 

Diyanet İşleri Başkanlığı 81 il için Ramazan Bayramı vakitlerini duyurdu. Türkiye’nin en kalabalık ili olan İstanbul’da bayram namazı saat 07.22’de, İzmir’de 07.30’da, Antalya’da 07.16’da, Adana’da 06.57’de Sivas’ta 06.50’de Trabzon’da ise 06.39’da kılınacak.

Ankara bayram namazı saati 2025: Ankara’da bayram namazı saat kaçta kılınacak? (Diyanet bayram namazı vakitleri) - 4

BAYRAM NAMAZI KİMLERE VACİPTİR?

Bayram namazı akıllı, ergenlik çağına erişmiş, sağlıklı, hür ve mukim (misafir olmayan) erkeklere vaciptir. Kadınlar da bayanlar için bölüm ayrılan camilerde bayram namazlarına katılabilir.

Ankara bayram namazı saati 2025: Ankara’da bayram namazı saat kaçta kılınacak? (Diyanet bayram namazı vakitleri) - 5

HANGİ İLDE BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Adana: 06.57, Adıyaman: 06.45, Afyonkarahisar: 07.16, Ağrı: 06.26, Aksaray: 07.02, Amasya: 06.55, Ankara: 07.07, Antalya: 07.16, Ardahan: 06.27, Artvin: 06.31, Aydın: 07.27, Balıkesir: 07.27, Bartın: 07.09, Batman: 06.34, Bayburt: 06.37, Bilecik: 07.18, Bingöl: 06.36, Bitlis: 06.30, Bolu: 07.12, Burdur: 07.17, Bursa: 07.22, Çanakkale: 07.32, Çankırı: 07.03, Çorum: 06.58, Denizli: 07.22, Diyarbakır: 06.37, Düzce: 07.13, Edirne: 07.32, Elazığ: 06.41, Erzincan: 06.40, Erzurum: 06.33, Eskişehir: 07.16, Gaziantep: 06.49, Giresun: 06.44, Gümüşhane: 06.40, Hakkari: 06.23, Hatay: 06.54, Iğdır: 06.22, Isparta: 07.16, İstanbul: 07.22, İzmir: 07.30, Kahramanmaraş: 06.50, Karabük: 07.07, Karaman: 07.05, Kars: 06.26, Kastamonu: 07.03, Kayseri: 06.56, Kilis: 06.50, Kırıkkale: 07.04, Kırklareli: 07.29, Kırşehir: 07.01, Kocaeli: 07.18, Konya: 07.08, Kütahya: 07.18, Malatya: 06.45, Manisa: 07.28, Mardin: 06.35, Mersin: 07.00, Muğla: 07.25, Muş: 06.32, Nevşehir: 06.59, Niğde: 06.59, Ordu: 06.46, Osmaniye: 06.53, Rize: 06.36, Sakarya: 07.16, Samsun: 06.53, Şanlıurfa: 06.43, Siirt: 06.30, Sinop: 06.57, Şırnak: 06.28, Sivas: 06.50, Tekirdağ: 07.28, Tokat: 06.52, Trabzon: 06.39, Tunceli: 06.40, Uşak: 07.20, Van: 06.25, Yalova: 07.21, Yozgat: 06.59, Zonguldak: 07.11."


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