Ankara'da bu gece sahur saat kaçta? Ankara 2025 Ramazan sahur ve iftar saatleri

Müslüman alemi için büyük öneme sahip üç aylardan Ramazan ayının ilk orucu için bu gece sahura kalkılacak. Mübarek Ramazan ayının birinci gününde oruca niyet edecek Müslümanlar, Ankara Ramazan İmsakiyesi bilgisine odaklandı.2025 Ramazan imsakiyesi günlük olarak ntv.com.tr'den görüntülenebiliyor. Peki, Ankara'da sahur saat kaçta? Sahura ne zaman kalkılacak?

Ankara'da bu gece sahur saat kaçta? Ankara 2025 Ramazan sahur ve iftar saatleri - 1


Ramazan ayının ilk gecesinde sahura kalkarak oruç tutmaya niyet edecek vatandaşlar, Diyanet İşleri tarafından yayınlanan 2025 Ramazan imsakiyesi ile birlikte şehirleri için iftar vakitlerini internet üzerinden araştırıyorlar. İşte, 28 Şubat Ankara Ramazan İmsakiyesi bilgileri...

YAŞAM HABERLERİ

Ankara'da bu gece sahur saat kaçta? Ankara 2025 Ramazan sahur ve iftar saatleri - 2

ANKARA'DA BU GECE SAHUR SAAT KAÇTA?

2025 Ramazan ayının ilk günü, Ankara için sahur vakti 05.52 olarak belirlendi.

Ankara'da bu gece sahur saat kaçta? Ankara 2025 Ramazan sahur ve iftar saatleri - 3

ANKARA'DA İLK İFTAR SAAT KAÇTA?


1 Mart Cumartesi günü Ankara'da iftar vakti, 18:47’de okunacak akşam ezanı ile başlayacak.

Ankara'da bu gece sahur saat kaçta? Ankara 2025 Ramazan sahur ve iftar saatleri - 4

2025 İL İL RAMAZAN İMSAKİYESİ

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığının kameri ay hesaplamalarına göre, şevval ayının hilali, ramazanın 29'uncu günü akşamı görüleceği için bu yıl ramazan 29 gün sürecek.

İlk imsak yarın Iğdır'da saat 05.08'de, ilk iftar yine Iğdır'da 18.02'de gerçekleştirilecek.

Ramazanın ilk günü son imsak Çanakkale'de saat 06.18'de, son iftar Çanakkale'de 19.12'de yapılacak.

İkamet ettiğiniz şehirdeki sahur ve iftar saatlerini, 29 gün boyunca aşağıdaki adresten takip edebilirsiniz.

2025 RAMAZAN İMSAKİYESİNİ İNCELEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Ankara'da bu gece sahur saat kaçta? Ankara 2025 Ramazan sahur ve iftar saatleri - 5

ORUÇ FİDYESİ NASIL ÖDENİR?


Oruç fidyesinin tutarı fitre bedeli kadardır. Bu fidyeler ramazanın başlangıcında verilebileceği gibi ramazanın içinde veya sonunda da verilebilir. Fidyelerin tamamı bir fakire topluca verilebileceği gibi ayrı ayrı fakirlere de verilebilir. Bu durumda olan kimseler, fidye vermeye güçleri yetmiyorsa Allah'tan bağışlanmalarını isterler.

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