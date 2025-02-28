Ankara'da bu gece sahur saat kaçta? Ankara 2025 Ramazan sahur ve iftar saatleri
Müslüman alemi için büyük öneme sahip üç aylardan Ramazan ayının ilk orucu için bu gece sahura kalkılacak. Mübarek Ramazan ayının birinci gününde oruca niyet edecek Müslümanlar, Ankara Ramazan İmsakiyesi bilgisine odaklandı.2025 Ramazan imsakiyesi günlük olarak ntv.com.tr'den görüntülenebiliyor. Peki, Ankara'da sahur saat kaçta? Sahura ne zaman kalkılacak?
Ramazan ayının ilk gecesinde sahura kalkarak oruç tutmaya niyet edecek vatandaşlar, Diyanet İşleri tarafından yayınlanan 2025 Ramazan imsakiyesi ile birlikte şehirleri için iftar vakitlerini internet üzerinden araştırıyorlar. İşte, 28 Şubat Ankara Ramazan İmsakiyesi bilgileri...