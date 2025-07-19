Ankara'daki ''Yahudi Mahallesi'' zamana direniyor: Bir zamanlar hoşgörünün simgesiydi

Ankara'nın Altındağ ilçesinde yer alan, tarih boyunca farklı inanç ve kültürlerden insanlara ev sahipliği yapan halk arasında "Yahudi Mahallesi" olarak bilinen Hacı Bayram Mahallesi, Osmanlı'nın son dönem mimari özelliklerini taşıyan yapılarıyla dikkat çekiyor.

Ankara'daki ''Yahudi Mahallesi'' zamana direniyor: Bir zamanlar hoşgörünün simgesiydi - 1

Osmanlı'nın son dönemine ait mimari dokusuyla öne çıkan mahallede, sadece sıradan hayatlar değil; kültür, sanat ve akademi dünyasına yön veren isimler de yaşam sürdü. Mahalle sakinlerinin aktardığına göre, Atatürk de buradaki konaklarda misafir edilmişti. Ayrıca Muazzez Ersoy gibi birçok sanatçı, doktor, hakim ve savcının yolu, bu tarihi mahalleden geçti.

N-LIFE HABERLERİ

Ankara'daki ''Yahudi Mahallesi'' zamana direniyor: Bir zamanlar hoşgörünün simgesiydi - 2

HOŞGÖRÜNÜN SİMGESİYDİ

Yüzyıllar boyunca Yahudi vatandaşların ağırlıkta yaşadığı mahallede cami ve sinagog neredeyse yan yana bulunuyor.

Ankara'daki ''Yahudi Mahallesi'' zamana direniyor: Bir zamanlar hoşgörünün simgesiydi - 3

Mahallede hâlen ayakta kalan sinagog, yılda birkaç kez ibadet için gelen Yahudilere ev sahipliği yapıyor. Ancak, mahallede artık Yahudi nüfus kalmamış durumda.

Mahallede yaşayan Naci Saban, "15 yıldır buradayım, bir tane Yahudi vatandaş görmedim. Ayin için yılda birkaç kez gelip gidiyorlar. Ancak burası bir zamanlar hoşgörünün simgesiydi" dedi.

Ankara'daki ''Yahudi Mahallesi'' zamana direniyor: Bir zamanlar hoşgörünün simgesiydi - 4

''SAMSUN VE İZMİR'E GÖÇ ETMİŞLER''

Mahalle sakini Naci Saban, "On beş yıldır buradayım. Eskiden Yahudilerle Türklerin beraber yaşadığı bir mahalleydi. İleride iki konağımız var. Konağın karşısında Yahudi kardeşlerimizin ibadet yaptığı sinagog var. Senede iki ya da üç defa gelirler, ayinlerini yaparlar. Şu anda on beş yıldır bir tane Yahudi görmedim. Hepsi Cumhuriyet'in kurulmasından sonra Samsun ve İzmir tarafına göç etmişler" diye konuştu.

Ankara'daki ''Yahudi Mahallesi'' zamana direniyor: Bir zamanlar hoşgörünün simgesiydi - 5

''BİR ÇİVİ SÖKEMİYORSUN''

Saban, "Şu anda oturanların çoğu Ankara Kızılcahamamlı. Sivaslı ve Adanalı kardeşlerimiz de var. Kültür Bakanlığı ve belediyeler arasında yetki karmaşası var. Bir çivi sökemiyorsun, bir çivi çakamıyorsun. Oturanlar evlerine bakabildikleri kadarıyla bakıyor, boş kalan evler yıkılıyor" ifadelerini kullandı.

Ankara'daki ''Yahudi Mahallesi'' zamana direniyor: Bir zamanlar hoşgörünün simgesiydi - 6

Mahalle sakini Nihat Kılıç ise, "Yedi yaşında buraya geldim, yaklaşık elli yıldır buradayım. Geldiğimde mahallede Yahudiler vardı. Mahallenin üçte biri Yahudi'ydi. Sonra biz Türkler çoğaldık. Onlar barınamadı. Sanatçılar vardı. Muazzez Ersoy burada yaşamış. Hakimlerimiz, savcılarımız, doktorlarımız da bu mahalleden çıkmıştır" diye konuştu.

Ankara'daki ''Yahudi Mahallesi'' zamana direniyor: Bir zamanlar hoşgörünün simgesiydi - 7

Bir zamanlar kalabalık ailelerin neşeyle doldurduğu sokaklar, bugün sessizliğe gömülü. Evlerin büyük kısmı zamanla terk edilmiş. Birçoğu ya tamamen metruk hâle gelmiş ya da sadece sokak hayvanlarının sığınağı haline gelmiş durumda.

Ankara'daki ''Yahudi Mahallesi'' zamana direniyor: Bir zamanlar hoşgörünün simgesiydi - 8
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