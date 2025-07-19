Ankara'daki ''Yahudi Mahallesi'' zamana direniyor: Bir zamanlar hoşgörünün simgesiydi

''SAMSUN VE İZMİR'E GÖÇ ETMİŞLER''

Mahalle sakini Naci Saban, "On beş yıldır buradayım. Eskiden Yahudilerle Türklerin beraber yaşadığı bir mahalleydi. İleride iki konağımız var. Konağın karşısında Yahudi kardeşlerimizin ibadet yaptığı sinagog var. Senede iki ya da üç defa gelirler, ayinlerini yaparlar. Şu anda on beş yıldır bir tane Yahudi görmedim. Hepsi Cumhuriyet'in kurulmasından sonra Samsun ve İzmir tarafına göç etmişler" diye konuştu.