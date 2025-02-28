ANKSİYETE (KAYGI) BOZUKLUĞU OLANLAR ORUÇ TUTABİLİR Mİ? Diyanet'e göre anksiyete (kaygı) bozukluğu olanlar oruç tutabilir mi?
Anksiyete bozukluğu yaşayan bireyler, oruç dönemi boyunca hem fiziksel hem de psikolojik ihtiyaçlarını düzenlemeye özen göstermelidir. Sahurda protein ve lif açısından zengin gıdalar tüketmek, gün içerisinde kan şekeri dalgalanmalarını kontrol altında tutmaya yardımcı olur. Düzenli kontrollere devam etmek, oruç sürecini daha güvenli ve rahat geçirmenin anahtarlarından biridir.
ANKSİYETE (KAYGI) BOZUKLUĞU OLANLAR ORUÇ TUTARKEN NELERE DİKKAT ETMELİ?
Anksiyete bozukluğu yaşayan bireylerin iftarda aşırı yeme veya hızlı tüketim yerine yavaş ve kontrollü beslenmeleri önerilir. Susuzluk kaygı belirtilerini yoğunlaştırabileceğinden iftar ile sahur arasında yeterli miktarda su içmek gerekir. Uykunun bölünmesi kaygı düzeyini artırabileceği için mümkün olduğunca düzenli bir uyku programı planlamak faydalı olur. Diyanet kaynakları, hastalık söz konusu olduğunda hekime danışılarak ibadetin şekillendirilebileceğini hatırlatır. Bu prensiplere uymak, anksiyete semptomlarını azaltmaya katkı sağlar.
ANKSİYETE (KAYGI) BOZUKLUĞU OLANLAR ORUÇ TUTARKEN HANGİ TIBBİ KONTROLLERİ YAPTIRMALIDIR?
Anksiyete (kaygı) bozukluğu olanlar, oruç sürecine başlamadan önce hekime danışarak genel sağlık durumunu kontrol ettirmelidir. Kan basıncı, kan şekeri ve diğer gerekli tetkikler uzman önerisiyle değerlendirilmelidir. Özellikle düzenli ilaç kullananların doz ve kullanım saatlerini ramazan koşullarına göre ayarlaması gerekebilir. Psikiyatristle veya psikologla yapılan görüşmeler, oruç süresince artabilecek semptomlara karşı önleyici destek sağlar. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın ibadetlerde sağlık önceliğini vurguladığı bilinir. Dolayısıyla ruhsal veya bedensel açıdan riskli bir durum söz konusuysa hekimin kararı esas alınmalıdır.