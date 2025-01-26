Anksiyete yönetilebilir mi? Rahatlamak için sakinleşme araçları

Anksiyete, gündelik hayatta, çevresel, bilişsel ve toplumsal faktörlerin yarattığı stres ve baskının tetiklediği korku, endişe ve kaygı hissidir. Anksiyetenin farklı türleri vardır. Peki, anksiyete nedir, anksiyeteyle nasıl baş edilir? Klinik Psikolog ve Psikoterapist Dr. Yasemin Meriç Kazdal, anksiyeteyle ilgili merak edilenleri ntv.com.tr okurlarına özel yazdı.

Anksiyete yönetilebilir mi? Rahatlamak için sakinleşme araçları - 1

Son yıllarda neredeyse herkesin aşina olduğu bir kelime: Anksiyete. Daha tanıdık bir ifadeyle, kaygı ya da evham

ANKSİYETE NEDİR?

Korku ve endişe, zorlayıcı duygular olmalarına rağmen, yaşamamız gereken duygular. Doğru miktarda yaşandığında, bizi harekete geçirir ve hayatımız üzerinde kontrol sahibi olmamızı sağlar. Yani, dozunda bir endişe işlevseldir.

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Anksiyete yönetilebilir mi? Rahatlamak için sakinleşme araçları - 2

Ancak işlevsellikten çıktığında, işler değişir. Eğer ortada bir neden yokken sürekli korku ve endişe içindeyseniz, bu durum zamanla hem ruhsal hem fiziksel sağlığınızı etkileyebilir. Hatta, depresyon veya psikosomatik sorunlar gibi başka problemleri de tetikleyebilir.

Anksiyete yönetilebilir mi? Rahatlamak için sakinleşme araçları - 3

ANKSİYETE NEDEN ORTAYA ÇIKAR?

Anksiyetenin birden fazla nedeni olabilir:

•Sürekli yoğun stres altında olmak,
•Özel hayat ve iş hayatında yaşanan sorunlar,
•Maddi ve manevi beklentiler,
•Genetik yatkınlık,
•Mükemmeliyetçilik,
•Akran zorbalığı,
•Travmalar,
•Olumsuz düşünce kalıpları.


Anksiyete yönetilebilir mi? Rahatlamak için sakinleşme araçları - 4

Anksiyetenin farklı türleri de vardır: Panik bozukluk, agorafobi, yaygın anksiyete bozukluğu, sosyal anksiyete… Semptomlar benzer olsa da her bireyin deneyimi farklıdır.

Anksiyete yönetilebilir mi? Rahatlamak için sakinleşme araçları - 5

ANKSİYETE YÖNETİLEBİLİR Mİ?

Anksiyete, tamamen “yok edilen” bir rahatsızlık değildir. Ancak yönetilebilir! Bunun için:

•Anksiyetenizi fark etmeniz,
•Onu kabullenmeniz,
•Destek almanız ve
•Onunla başa çıkmayı öğrenmeniz gerekir.

Kısacası, anksiyete dilinizi anlamak, onunla uyum içinde yaşamanın anahtarıdır.


Anksiyete yönetilebilir mi? Rahatlamak için sakinleşme araçları - 6

ANKSİYETE DİLİNİZ NE DİYOR?

Anksiyete kendini şu belirtilerle gösterebilir:

•Kalp çarpıntısı,
•Nefes daralması,
•Titreme, ani üşüme,
•Mide bulantısı, sindirim sorunları,
•Baş ağrısı ve baş dönmesi,
•Tekrarlayan düşünceler,
•Kaçınma ya da tepkisiz kalma,
•Yoğun duygusal tepkiler,
•Gerçeklikten kopma veya felaket senaryolarına kapılma,
•Hissizlik.

Bir atak sırasında bu belirtilerden birkaçı yaşanabilir. Kişi, bu semptomlarla başa çıkamadığında endişesi daha da artar. İşte tam burada bir “anksiyete kiti” hayat kurtarır.


Anksiyete yönetilebilir mi? Rahatlamak için sakinleşme araçları - 7

ANKSİYETE KİTİ: SAKİNLEŞME ARAÇLARI

Atak anında kendinizi rahatlatmak için:

•Nefes egzersizleri yapın,
•Esneme hareketleri uygulayın,
•Beş duyunuzu (dokunma, görme, duyma, koklama, tat alma) aktive edecek pratikler deneyin.
Bu yöntemler kişiden kişiye değişebilir, o yüzden size iyi geleni bulmaya çalışın.

Anksiyete yönetilebilir mi? Rahatlamak için sakinleşme araçları - 8

ZORLU KISIMDAN SONRA NELER YAPABİLİRSİNİZ?

•Kaygılarınızla sistematik olarak yüzleşin, böylece zamanla duyarsızlaşabilirsiniz.
•Rahatlatıcı pratikleri günlük rutininize dahil edin.
•Bir anksiyete günlüğü tutun. Günlüğünüzde şu sorulara yanıt arayın:
oNeden endişelendim?
oBu endişenin altında yatan neydi?
oHangi yöntemler bana iyi geldi?
•Profesyonel destek alın.

Anksiyete yönetilebilir mi? Rahatlamak için sakinleşme araçları - 9


Anksiyete hayatınızı ele geçirmesin. Onun dilini tanıyıp yönetmeyi öğrendiğinizde, siz kontrolü ele alırsınız. Unutmayın, bu yolculukta yalnız olmak zorunda değilsiniz.

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