Anksiyete yönetilebilir mi? Rahatlamak için sakinleşme araçları

Son yıllarda neredeyse herkesin aşina olduğu bir kelime: Anksiyete. Daha tanıdık bir ifadeyle, kaygı ya da evham



ANKSİYETE NEDİR?



Korku ve endişe, zorlayıcı duygular olmalarına rağmen, yaşamamız gereken duygular. Doğru miktarda yaşandığında, bizi harekete geçirir ve hayatımız üzerinde kontrol sahibi olmamızı sağlar. Yani, dozunda bir endişe işlevseldir.