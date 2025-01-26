Anksiyete yönetilebilir mi? Rahatlamak için sakinleşme araçları
Anksiyete, gündelik hayatta, çevresel, bilişsel ve toplumsal faktörlerin yarattığı stres ve baskının tetiklediği korku, endişe ve kaygı hissidir. Anksiyetenin farklı türleri vardır. Peki, anksiyete nedir, anksiyeteyle nasıl baş edilir? Klinik Psikolog ve Psikoterapist Dr. Yasemin Meriç Kazdal, anksiyeteyle ilgili merak edilenleri ntv.com.tr okurlarına özel yazdı.
Son yıllarda neredeyse herkesin aşina olduğu bir kelime: Anksiyete. Daha tanıdık bir ifadeyle, kaygı ya da evham
ANKSİYETE NEDİR?
Korku ve endişe, zorlayıcı duygular olmalarına rağmen, yaşamamız gereken duygular. Doğru miktarda yaşandığında, bizi harekete geçirir ve hayatımız üzerinde kontrol sahibi olmamızı sağlar. Yani, dozunda bir endişe işlevseldir.