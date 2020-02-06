Annabel'den Kate Middleton'a: Prensese benzemiyorsun

İngiltere’de Prens William’ın eşi Düşes Kate Middleton, bir cankurtaran istasyonunu ziyaret etti.

Düşesi karşılayanlar arasında 3 yaşındaki Annabel ve annesi de vardı.

Annabel elini uzatan düşese "Sen nasıl prensessin! Külkedisi'ne benzediğini sanıyordum. Masallardaki prenseslere benzemiyorsun” dedi.

Üç çocuk annesi Kate Middleton da “Güzel bir elbise giymeyerek seni yanılttığım için özür dilerim” cevabını verdi.