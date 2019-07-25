Anne Hathaway ikinci çocuğuna hamile
ntv.com.tr
Ünlü oyuncu Anne Hathaway, ikinci çocuğuna hamile olduğunu açıkladı. Sosyal medya mesajında, her iki hamileliğinde de infertilite (kısırlık) tedavisi gördüğünü ima etti.
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Ünlü oyuncu Anne Hathaway ve eşi Adam Shulman ikinci bebeklerini bekliyor.
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36 yaşındaki oyuncu Hathaway, belirgileşen karnını gösterdiği bir fotoğrafla hamile olduğunu sosyal medyadan duyurdu.
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Cadılar (The Witches) filminin yıldızı, paylaşımında, “Film için değil. #2. Kısırlık ve hamile kalma kahrını çekenler, şunu bilmelisiniz ki hamileliklerim benim için de düz bir çizgide olmadı. Size fazladan sevgilerimi gönderiyorum” yazdı.
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Eylül 2012’de evlenen Hathaway ve Shulman’ın oğlu Jonathan Rosebanks Mart 2016’da dünyaya geldi.
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E! News’te 2017’de çıkan ve Hathaway’e yakın bir kaynağa dayandırılan haberde, Oscar’lı oyuncunun daha fazla çocuk istediği ama hamile kalmaya çalışmak için daha fazla zamana ihtiyacı olduğu belirtilmişti.