Anne olan Yağmur Ün kızının fotoğrafını paylaştı (Ünlülerin merak edilen çocukları)

Doğum günü fotoğraflarını Instagram hesabından paylaşan Şükran Ovalı şu mesajı yayımladı:

"Kızım... Daha gelmeden ismin geldi, sonra hissin geldi... Mihran'ım can parçam... Geldiğin an aşık oldum sana! Ömrümün geri kalanında en çok seni sevecek olmak, ne güzel bir hafiflik hissettirdi bana... Tarifsiz bir sevgi. Bilmeden, bildiğim o sonsuz bağ... Su gibi hissettim kendimi, hep yeşerten bir hayat gibi sayende yeniden keşfettim her şeyi... Yeniden başladım... Yeniden doğdum seninle. İyi ki doğduk."