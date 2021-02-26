Anne olmaya hazırlanan Emily Ratajkowski'den Benim Vücudum kitabı

Ünlü model Emily Ratajkowski, anneliğe hazırlanırken, hamilelik günlerini kitap yazarak geçirdi. Ünlü modelin My Body (Benim Vücudum) adlı kitabı önümüzdeki yıl piyasaya çıkıyor.

26.02.2021 - 15:09 | Son Güncelleme : 26.02.2021 - 15:11

Anne olmaya hazırlanan Emily Ratajkowski'den Benim Vücudum kitabı - 1

Hamile olan model ve oyuncu Emily Ratajkowski, şimdi de yayın dünyasında adını duyurmaya hazırlanıyor. 29 yaşındaki ünlü yıldızın kaleme aldığı My Body (Benim Vücudum) adlı kitap önümüzdeki yıl piyasaya çıkıyor.

Anne olmaya hazırlanan Emily Ratajkowski'den Benim Vücudum kitabı - 2

Kitabının kapağını Instagram'da paylaşan Ratajkowski, 2022'de çıkacak kitap için ön sipariş verilebileceğini duyurdu. Ünlü model, bunun kendisi için "gerçek üstü" bir durum olduğunu belirtti.

Anne olmaya hazırlanan Emily Ratajkowski'den Benim Vücudum kitabı - 3

"OKUMANIZ İÇİN SABIRSIZLANIYORUM"

"Bunu okumanız için sabırsızlanıyorum" diyen Ratajkowski, kitabında, feminizm, erkek ve kadın ilişkileri, cinsellik ile ilgili konularda kendi kişisel keşiflerini anlattığını söyledi. 

Anne olmaya hazırlanan Emily Ratajkowski'den Benim Vücudum kitabı - 4

2018 yılında Sebastian Bear-McClard ile evlenen Ratajkowski, çok kısa bir süre sonra ilk bebeğini dünyaya getirecek. Ünlü yıldız, hamilelik duyurusuyla da uzun süre konuşuldu. Ratajkowski, hamileliğini de Vogue dergisine verdiği pozlar ve kaleme aldığı bir makale ile duyurmuştu. Ratajkowski makalesinde bebeğinin kim olacağını ve kendilerinin nasıl birer ebeveyn olacaklarını merak ettiğini de belirtmişti.

Anne olmaya hazırlanan Emily Ratajkowski'den Benim Vücudum kitabı - 5

Çocuğunu cinsiyetlerin ön plana çıkmadığı bir çevrede büyütmek istediğini belirten Ratajkowski, herkesin bebeğin cinsiyetini de merak ettiğini ve bu konuda hangisini istediklerini sorduklarını da anlatmıştı.

Anne olmaya hazırlanan Emily Ratajkowski'den Benim Vücudum kitabı - 6

Ratajkowski "Çocuğumuzun cinsiyetini o 18 yaşına gelene kadar bilmek istemiyoruz" diye yanıt verdiklerini ve herkesin buna kahkahalarla güldüğünü da belirtmiş, bebeğin cinsiyetinden çok onun ileride nasıl bir insan olacağını merak ettiklerini de eklemişti.

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