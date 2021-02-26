Anne olmaya hazırlanan Emily Ratajkowski'den Benim Vücudum kitabı

2018 yılında Sebastian Bear-McClard ile evlenen Ratajkowski, çok kısa bir süre sonra ilk bebeğini dünyaya getirecek. Ünlü yıldız, hamilelik duyurusuyla da uzun süre konuşuldu. Ratajkowski, hamileliğini de Vogue dergisine verdiği pozlar ve kaleme aldığı bir makale ile duyurmuştu. Ratajkowski makalesinde bebeğinin kim olacağını ve kendilerinin nasıl birer ebeveyn olacaklarını merak ettiğini de belirtmişti.