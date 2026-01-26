Anneler ve kızları geleceği tasarlıyor. Robotik kodlamayla sınırları zorladılar
26.01.2026 12:25
İHA
Gaziantep'te kadınlar ve çocukları, Robotik Kodlama Atölyesi'nde hem üç boyutlu becerilerini ortaya koyuyor hem de robotik kodlama öğreniyor.
Şahinbey Belediyesi tarafından kurulan Robotik Kodlama Atölyesi, kadınlara ve çocuklara teknolojiyi sevdirmek, teknolojinin gelişmesiyle beraber bireylerde çağa ayak uydurmayı amaçlıyor. Karataş Kültür Merkezi'ndeki atölyede arduino setleri, çeşitli sensörler, ultrasonik programlama kitleri, MBlock robot kitleri ve 3D yazıcı gibi gelişmiş ekipmanlar kullanılıyor. Sağlanan altyapı sayesinde çoğunluğu anne ve kızlarından oluşan kursiyerler, hem verimli projeler geliştiriyor hem de uygulamalı eğitimle öğrendiklerini pekiştiriyor.
DÜŞÜN TASARLA VE ÜRET
Çocukların, gençlerin ve kadınların teknoloji kullanımının olumlu yöne evrilmesi ve dijital dünyaya uyum sağlamaları amacıyla kurulan tam donanımlı atölyede "düşün, tasarla ve üret" mottosuyla güzel bir atölye ortamı oluşturuldu. Atölyede aldıkları eğitimlerle kendilerini her geçen gün geliştiren anneler ve kızları, hayallerindeki ürünleri ise 3D (üç boyutlu) yazıcılarla tasarlama imkanı buluyor.
Atölye sayesinde hayal dünyalarını geliştiren, yeni ürünler üretmeye başlayan ve teknolojiyi verimli kullanan anneler ve kızları, robotik kodlama ile hayallerini tasarlıyor. Önce kodlama eğitimi verilen kursiyerlere daha sonra sıcaklık sensörü, kızıl ötesi kumanda ve rota izleyen robot gibi hayal gücüne bağlı projeler öğretiliyor.
"BİRÇOK PROJE ÜRETİYORUZ"
Eğitmen Merve Çekiç, robotik kodlama eğitimlerinin ardından üç boyutlu tasarımlar yaptıklarını ve kursiyerlerin bütün tasarımlarını kendilerinin yaptığını anlattı. Tasarım cihazlarından çıkan üç boyutlu projeleri de kursiyerlere hediye ettiklerini anlatan Çekiç, şöyle devam etti:
“Atölyemizde anne ve kızları kendi zevklerine göre hem tasarlıyorlar hem de ürün ortaya çıkartıyorlar. Yaptıkları tasarımları evlerinde kullanılabilecek hale getiriyoruz. Kodlama eğitiminden sonra ise sensörlerle tanışıyoruz. Bir robot sadece dış iskelet değil, içinde birçok sensör ve kodlama barındırıyor. Mesafe, ses ve hareket sensörü gibi birçok sensörü tanıtıyoruz. Projemize uygun sensörleri seçerek ilerliyoruz. Bunları LCD ekrana entegre etmeyi öğreniyoruz ve bu tasarımları daha sonra birleştirerek projeler üretiyoruz.”
"YAZILIMIN TEMELİNİ ATIYORUZ"
Robotik kodlamanın günümüzde çok önemli bir yere sahip olduğunu belirten Çekiç, "Zaten yazılımın temelini atıyoruz. Çocuklar sadece tüketim değil, üretimi de öğreniyor. Mesela bir proje yaparken ya da bir oyun oynarken bile kendine göre önce devreleri kurmayı, tasarlamayı ve üretim yaparak, bir şey ortaya çıkarmayı öğreniyorlar. Bu şekilde de matematiksel beyinleri gelişiyor. Bu ev hanımlarımız için de çok önemli. Hem çocuklarımız hem ev hanımlarımız bir şeyler ürettikleri için çok mutlu oluyorlar. Robotik kodlama anlamında verilmesi gereken tüm eğitimleri veriyoruz" şeklinde konuştu.
GELMEYİ DÜŞÜNMEZKEN KENDİ DE DAHİL OLDU
Hatice Tiryaki de iki çocuğuyla kursa katılan kursiyerlerden biri. Çocuklarıyla beraber robotik kodlama eğitimi alan Tiryaki, çok eğitici bir sürece dahil olduklarını ve çocuğu için geldiği eğitime artık kendisinin de devam ettiğini söyledi. Hiç gelmeyi düşünmediği bir süreçte kursla tanıştığını söyleyen Tiryaki, bu sürecin devamında da çocuklarını eğitime göndereceğini söylüyor.