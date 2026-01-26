Anneler ve kızları geleceği tasarlıyor. Robotik kodlamayla sınırları zorladılar

Çocukların, gençlerin ve kadınların teknoloji kullanımının olumlu yöne evrilmesi ve dijital dünyaya uyum sağlamaları amacıyla kurulan tam donanımlı atölyede "düşün, tasarla ve üret" mottosuyla güzel bir atölye ortamı oluşturuldu. Atölyede aldıkları eğitimlerle kendilerini her geçen gün geliştiren anneler ve kızları, hayallerindeki ürünleri ise 3D (üç boyutlu) yazıcılarla tasarlama imkanı buluyor.

Atölye sayesinde hayal dünyalarını geliştiren, yeni ürünler üretmeye başlayan ve teknolojiyi verimli kullanan anneler ve kızları, robotik kodlama ile hayallerini tasarlıyor. Önce kodlama eğitimi verilen kursiyerlere daha sonra sıcaklık sensörü, kızıl ötesi kumanda ve rota izleyen robot gibi hayal gücüne bağlı projeler öğretiliyor.