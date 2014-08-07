Anneler ve kopyası kızları

Çocukların yetişmesinde, giyimlerinde, hareketelerinde genellikle erkek çocuklar babaları kız çocuklar annelerini örnek alırlar. İşte annelerini örnek alan hatta annelerinin küçük halleri gibi duran kız çocukları ve annelerinin fotoğrafları.
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Anneler ve kızları
Çocukların yetişmesinde, giyimlerinde, hareketelerinde genellikle erkek çocuklar babaları kız çocuklar annelerini örnek alırlar. İşte annelerini örnek alan hatta annelerinin küçük halleri gibi duran kız çocukları ve annelerinin fotoğrafları.