Annelik izin süresinde son durum! Doğum izni artıyor mu, kaç gün olacak?
Annelerin doğum izin sürelerinde yeni dönem için gözler açıklamalarda. Kadınların annelik izni süresi doğum öncesi ve doğum sonrası olarak toplamda 16 hafta uygulanıyor. Kadınları çalışma hayatında tutabilmek için doğum izni sürelerinde düzenlemeler gündeme geldi. Annelik izni uzatılacak mı, doğum izni 1 yıl mı olacak?
Çalışan annelere yönelik yeni düzenleme Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından duyuruldu. Doğum izni süresinin uzatılacağına ve işçi-memur arasındaki farkların giderileceğine dair çalışmalar başladı. Kadın çalışanlar ve anne adaylar doğum izni sürelerinin kaç gün olacağına dair son gelişmeleri takip ediyor.