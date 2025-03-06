Annelik izin süresinde son durum! Doğum izni artıyor mu, kaç gün olacak?

DOĞUM İZNİ UZATILACAK MI, KAÇ GÜN OLACAK?

Doğum izni süreleri halihazırda doğum öncesi 8, doğum sonrası ise 8 hafta olmak üzere toplamda 16 hafta gerçekleşiyor. İkiz, üçüz gibi çoğul gebeliklerde doğum öncesi sekiz haftalık analık izni süresine iki haftalık bir süre daha ekleniyor. Memur olan babalarda izin süresi 10 iken işçi babalarda ise süre 5 gün şeklinde hayata geçiriliyor.





Meclis Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılığın Önlenmesine Yönelik Meclis Araştırma Komisyonunda açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kadınlara, işçi ve memur çalışanlara yönelik bir dizi düzenlemeyi içeren çalışmaya başladıklarını dile getirdi. Buna göre Bakan Işıkhan, doğum izni sürelerinin daha da uzatılmasına yönelik çalışmaların yapıldığını ve konunun Nüfus Politikaları Kurulunda da gündeme alındığını belirtti.