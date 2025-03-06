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Annelik izin süresinde son durum! Doğum izni artıyor mu, kaç gün olacak?

Annelerin doğum izin sürelerinde yeni dönem için gözler açıklamalarda. Kadınların annelik izni süresi doğum öncesi ve doğum sonrası olarak toplamda 16 hafta uygulanıyor. Kadınları çalışma hayatında tutabilmek için doğum izni sürelerinde düzenlemeler gündeme geldi. Annelik izni uzatılacak mı, doğum izni 1 yıl mı olacak?

Annelik izin süresinde son durum! Doğum izni artıyor mu, kaç gün olacak? - 1

Çalışan annelere yönelik yeni düzenleme Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından duyuruldu. Doğum izni süresinin uzatılacağına ve işçi-memur arasındaki farkların giderileceğine dair çalışmalar başladı. Kadın çalışanlar ve anne adaylar doğum izni sürelerinin kaç gün olacağına dair son gelişmeleri takip ediyor.

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Annelik izin süresinde son durum! Doğum izni artıyor mu, kaç gün olacak? - 2

DOĞUM İZNİ UZATILACAK MI, KAÇ GÜN OLACAK?

Doğum izni süreleri halihazırda doğum öncesi 8, doğum sonrası ise 8 hafta olmak üzere toplamda 16 hafta gerçekleşiyor. İkiz, üçüz gibi çoğul gebeliklerde doğum öncesi sekiz haftalık analık izni süresine iki haftalık bir süre daha ekleniyor. Memur olan babalarda izin süresi 10 iken işçi babalarda ise süre 5 gün şeklinde hayata geçiriliyor.


Meclis Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılığın Önlenmesine Yönelik Meclis Araştırma Komisyonunda açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kadınlara, işçi ve memur çalışanlara yönelik bir dizi düzenlemeyi içeren çalışmaya başladıklarını dile getirdi. Buna göre Bakan Işıkhan, doğum izni sürelerinin daha da uzatılmasına yönelik çalışmaların yapıldığını ve konunun Nüfus Politikaları Kurulunda da gündeme alındığını belirtti.

Annelik izin süresinde son durum! Doğum izni artıyor mu, kaç gün olacak? - 3

Yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Nüfus Politikaları Kurulu Toplantısı açılışında, doğum izinlerinin artırılması ve doğum yardımlarına dair adımların atılacağını belirtti.

Doğum izin sürelerindeki değişikliklerin detayları ve ne zaman uygulamaya konacağına dair henüz bir tarih açıklaması bulunmuyor. Fakat kısa sürede ayrıntıların duyurulması beklenenler arasında.

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