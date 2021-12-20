Annemizi Saklarken 3. yeni bölüm fotoğrafları

Haberler 20.12.2021 - 10:13
Star’ın ilgiyle izlenen dizisi Annemizi Saklarken, yeni bölümüyle çarşamba günü izleyici ile buluşuyor. Başrollerinde Kutsi ve Hande Doğandemir’in yer aldığı dizide, henüz çocuk sayılacak yaşta ilk bebeğini kucağına alan Handan’ın Dündar ve ailesiyle tanıştıktan sonra değişen hayatı anlatılıyor.
Yapımcılığını Ojo Pictures’ın üstlendiği Annemizi Saklarken'in yönetmen koltuğunda Barış Yöş oturuyor. Dizinin öykü ve senaryosunu ise Sırma Yanık kaleme alıyor. Kutsi’nin ‘Dündar’, Hande Doğandemir’in ‘Handan’ karakterini canlandırdığı Annemizi Saklarken, herkesi ekran başına kilitleyecek.
YENİ BÖLÜM KONUSU
Handan ve Dündar’ın fotoğrafları, Handan’ı Demir ailesinin hedefi haline getirirken, Derya’nın Bora ile yaptığı anlaşma dev bir hayalkırıklığına döner. Annesi yüzünden bir kez daha zor durumda kalan Derya, yaşadığı utancı affedemez ve anne-kız büyük bir yara alır. Fotoğrafların acısını Derya’dan çıkaran Bora, nihayet babasıyla sert bir yüzleşme yaşarken, Dündar ise yaşanan hiçbir krize aldırmadan takıntı yaptığı Handan’ın peşindedir.
Dündar’ın ilgisi Handan’ın kafasını karıştırmaya başlarken Handan, her zamanki gibi annelikten sınıfta kalır ama bu kez yaptığı hata çocuklarla sınırlı kalmaz ve işsiz kalmasına sebep olur. Hayatta tamamen köşeye sıkıştığı bir anda Dündar’ın uzattığı el, hepsinin hayatını değiştirecek yeni bir dönemin başlangıcıdır.