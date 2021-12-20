Annemizi Saklarken 3. yeni bölüm fotoğrafları

Star’ın ilgiyle izlenen dizisi Annemizi Saklarken, yeni bölümüyle çarşamba günü izleyici ile buluşuyor. Başrollerinde Kutsi ve Hande Doğandemir’in yer aldığı dizinin yeni bölümünde, hayatta tamamen köşeye sıkıştığı bir anda Dündar’ın uzattığı el, Handan ve ailesinin hayatını değiştirecek yeni bir dönemin başlangıcı oluyor. İşte Annemizi Saklarken yeni bölüm konusu ve fotoğrafları...

Haberler 20.12.2021 - 10:13

Annemizi Saklarken 3. yeni bölüm fotoğrafları - 1

Star’ın ilgiyle izlenen dizisi Annemizi Saklarken, yeni bölümüyle çarşamba günü izleyici ile buluşuyor. Başrollerinde Kutsi ve Hande Doğandemir’in yer aldığı dizide, henüz çocuk sayılacak yaşta ilk bebeğini kucağına alan Handan’ın Dündar ve ailesiyle tanıştıktan sonra değişen hayatı anlatılıyor. 

Annemizi Saklarken 3. yeni bölüm fotoğrafları - 2

Yapımcılığını Ojo Pictures’ın üstlendiği Annemizi Saklarken'in yönetmen koltuğunda Barış Yöş oturuyor. Dizinin öykü ve senaryosunu ise Sırma Yanık kaleme alıyor. Kutsi’nin ‘Dündar’, Hande Doğandemir’in ‘Handan’ karakterini canlandırdığı Annemizi Saklarken, herkesi ekran başına kilitleyecek.

Annemizi Saklarken 3. yeni bölüm fotoğrafları - 3

YENİ BÖLÜM KONUSU

Handan ve Dündar’ın fotoğrafları, Handan’ı Demir ailesinin hedefi haline getirirken, Derya’nın Bora ile yaptığı anlaşma dev bir hayalkırıklığına döner. Annesi yüzünden bir kez daha zor durumda kalan Derya, yaşadığı utancı affedemez ve anne-kız büyük bir yara alır. Fotoğrafların acısını Derya’dan çıkaran Bora, nihayet babasıyla sert bir yüzleşme yaşarken, Dündar ise yaşanan hiçbir krize aldırmadan takıntı yaptığı Handan’ın peşindedir.

Annemizi Saklarken 3. yeni bölüm fotoğrafları - 4

Dündar’ın ilgisi Handan’ın kafasını karıştırmaya başlarken Handan, her zamanki gibi annelikten sınıfta kalır ama bu kez yaptığı hata çocuklarla sınırlı kalmaz ve işsiz kalmasına sebep olur. Hayatta tamamen köşeye sıkıştığı bir anda Dündar’ın uzattığı el, hepsinin hayatını değiştirecek yeni bir dönemin başlangıcıdır.

Annemizi Saklarken 3. yeni bölüm fotoğrafları - 5

ANNEMİZİ SAKLARKEN 3. BÖLÜM FRAGMANI

Annemizi Saklarken 3. yeni bölüm fotoğrafları - 6
Annemizi Saklarken 3. yeni bölüm fotoğrafları - 7
Annemizi Saklarken 3. yeni bölüm fotoğrafları - 8
Annemizi Saklarken 3. yeni bölüm fotoğrafları - 9
Annemizi Saklarken 3. yeni bölüm fotoğrafları - 10

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