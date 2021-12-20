Annemizi Saklarken 3. yeni bölüm fotoğrafları

YENİ BÖLÜM KONUSU

Handan ve Dündar’ın fotoğrafları, Handan’ı Demir ailesinin hedefi haline getirirken, Derya’nın Bora ile yaptığı anlaşma dev bir hayalkırıklığına döner. Annesi yüzünden bir kez daha zor durumda kalan Derya, yaşadığı utancı affedemez ve anne-kız büyük bir yara alır. Fotoğrafların acısını Derya’dan çıkaran Bora, nihayet babasıyla sert bir yüzleşme yaşarken, Dündar ise yaşanan hiçbir krize aldırmadan takıntı yaptığı Handan’ın peşindedir.