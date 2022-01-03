Annemizi Saklarken 5. yeni bölüm fotoğrafları

Star’ın ilgiyle izlenen dizisi Annemizi Saklarken’ yeni bölümüyle çarşamba günü izleyici ile buluşuyor. Başrollerinde Kutsi ve Hande Doğandemir’in yer aldığı dizide Handan’ın elinde evlilik cüzdanı var artık. İşte Annemizi Saklarken dizisinin yeni bölüm konusu ve fotoğrafları...

Haberler - ntv.com.tr 03.01.2022 - 10:48

Annemizi Saklarken 5. yeni bölüm fotoğrafları - 1

Star’ın ilgiyle izlenen dizisi Annemizi Saklarken, yeni bölümüyle çarşamba günü izleyici ile buluşuyor. Başrollerinde Kutsi ve Hande Doğandemir’in yer aldığı dizide, henüz çocuk sayılacak yaşta ilk bebeğini kucağına alan Handan’ın Dündar ve ailesiyle tanıştıktan sonra değişen hayatı anlatılıyor.

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Yapımcılığını Ojo Pictures’ın üstlendiği Annemizi Saklarken'in yönetmen koltuğunda Barış Yöş oturuyor. Dizinin öykü ve senaryosunu ise Sırma Yanık kaleme alıyor. Kutsi’nin ‘Dündar’, Hande Doğandemir’in ‘Handan’ karakterini canlandıracağı Annemizi Saklarken, herkesi ekran başına kilitliyor.

Annemizi Saklarken 5. yeni bölüm fotoğrafları - 3

YENİ BÖLÜM KONUSU

Handan’ın elinde evlilik cüzdanı var artık. Bu cüzdan Dündar’ı ilelebet ona bağlayacak, hayatını kurtaracak. Ama hangi bedeller uğruna? Derya, Handan’ın yeni kocasına onlardan bahsetmediğini öğrendiğinde imkansız bir ikilemin içinde kalır. Bora artık her şeyi bilen ve her an hayatlarını mahvedebilecek bir bombadan farksızdır. Derya, Bora’yla annesi arasında sıkışıp kalmıştır. Zengin koca uğruna evlatlarından bile kaçan bir kadına kim saygı duyar ki? “O kadın” diye hitap edilen Handan’ın Demir ailesi içinde huzur bulması mümkün mü?

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Dündar’ın çocukları, rahmetli annelerinin yatağında Handan’ı bulunca kıyamet kopar. Selin’in tepkisi hem kendisi hem çevresindekiler için tehlikeli boyutlara ulaşır. Benan, küçük Pelin’i bu evliliği yıkmak için acımasızca kullanmaya başlar. Handan, herkesin ona düşman olduğu bir evde yapayalnızdır artık. Ve hızla bir tuzağın içine doğru çekilmektedir.

Annemizi Saklarken 5. yeni bölüm fotoğrafları - 5

ANNEMİZİ SAKLARKEN 5. BÖLÜM FRAGMANI

Annemizi Saklarken 5. yeni bölüm fotoğrafları - 6
Annemizi Saklarken 5. yeni bölüm fotoğrafları - 7
Annemizi Saklarken 5. yeni bölüm fotoğrafları - 8
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