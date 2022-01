Annemizi Saklarken 5. yeni bölüm fotoğrafları

YENİ BÖLÜM KONUSU

Handan’ın elinde evlilik cüzdanı var artık. Bu cüzdan Dündar’ı ilelebet ona bağlayacak, hayatını kurtaracak. Ama hangi bedeller uğruna? Derya, Handan’ın yeni kocasına onlardan bahsetmediğini öğrendiğinde imkansız bir ikilemin içinde kalır. Bora artık her şeyi bilen ve her an hayatlarını mahvedebilecek bir bombadan farksızdır. Derya, Bora’yla annesi arasında sıkışıp kalmıştır. Zengin koca uğruna evlatlarından bile kaçan bir kadına kim saygı duyar ki? “O kadın” diye hitap edilen Handan’ın Demir ailesi içinde huzur bulması mümkün mü?