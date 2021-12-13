Annemizi Saklarken'den 2. bölüm fotoğrafları

Başrollerinde Kutsi ve Hande Doğandemir’in yer aldığı Annemizi Saklarken'de henüz çocuk sayılacak yaşta ilk bebeğini kucağına alan Handan’ın Dündar ve ailesiyle tanıştıktan sonra değişen hayatı anlatılıyor. İşte diziden ikinci bölüm kareleri...

Haberler 13.12.2021 - 12:26

Annemizi Saklarken'den 2. bölüm fotoğrafları - 1

Yapımcılığını Ojo Pictures’ın üstlendiği “Annemizi Saklarken”in yönetmen koltuğunda Barış Yöş oturuyor. Dizinin öykü ve senaryosunu ise Sırma Yanık kaleme alıyor. Kutsi’nin ‘Dündar’, Hande Doğandemir’in ‘Handan’ karakterini canlandıracağı ‘Annemizi Saklarken’, herkesi ekran başına kilitleyecek.

Annemizi Saklarken'den 2. bölüm fotoğrafları - 2

2. BÖLÜM KONUSU

Yaşanan trajedi sadece Demir ailesi için değil, Handan için de yıkıcı olurken Derya ise annesiyle ilgili bambaşka bir yıkım yaşar. 

Annemizi Saklarken'den 2. bölüm fotoğrafları - 3

Handan, zamanla kendini toplamaya çalışırken, Dündar hiç zaman kaybetmeden Handan'ın peşine düşer. Handan sadece Dündar'ın değil, o gece neler olduğunu çözmek isteyen Füsun'un ve Dündar'ın ablası Benan'ın da hedefindedir.

Annemizi Saklarken'den 2. bölüm fotoğrafları - 4

Derya'nın hedefinde ise parasını iade etmek istediği Bora vardır. Ancak Derya'yı kötü bir sürpriz bekler. Bora ise Derya ve Handan arasındaki bağın peşine düşerken, Dündar ve Handan arasındaki kaçma kovalamaca herkesi içine alan bir kedi fare oyununa döner.

İşte diğer kareler...

Annemizi Saklarken'den 2. bölüm fotoğrafları - 5
Annemizi Saklarken'den 2. bölüm fotoğrafları - 6
Annemizi Saklarken'den 2. bölüm fotoğrafları - 7
Annemizi Saklarken'den 2. bölüm fotoğrafları - 8
Annemizi Saklarken'den 2. bölüm fotoğrafları - 9
Annemizi Saklarken'den 2. bölüm fotoğrafları - 10

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