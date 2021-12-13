Annemizi Saklarken'den 2. bölüm fotoğrafları

Haberler 13.12.2021 - 12:26
Yapımcılığını Ojo Pictures’ın üstlendiği “Annemizi Saklarken”in yönetmen koltuğunda Barış Yöş oturuyor. Dizinin öykü ve senaryosunu ise Sırma Yanık kaleme alıyor. Kutsi’nin ‘Dündar’, Hande Doğandemir’in ‘Handan’ karakterini canlandıracağı ‘Annemizi Saklarken’, herkesi ekran başına kilitleyecek.
2. BÖLÜM KONUSU
Yaşanan trajedi sadece Demir ailesi için değil, Handan için de yıkıcı olurken Derya ise annesiyle ilgili bambaşka bir yıkım yaşar.
Handan, zamanla kendini toplamaya çalışırken, Dündar hiç zaman kaybetmeden Handan'ın peşine düşer. Handan sadece Dündar'ın değil, o gece neler olduğunu çözmek isteyen Füsun'un ve Dündar'ın ablası Benan'ın da hedefindedir.
Derya'nın hedefinde ise parasını iade etmek istediği Bora vardır. Ancak Derya'yı kötü bir sürpriz bekler. Bora ise Derya ve Handan arasındaki bağın peşine düşerken, Dündar ve Handan arasındaki kaçma kovalamaca herkesi içine alan bir kedi fare oyununa döner.
İşte diğer kareler...