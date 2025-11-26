Antalya'da ilginç keşif: Dans eden kadınlar mezarı ortaya çıkarıldı

Koçak, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Bir anıt mezarın kapı girişinde iki tarafta dans eden kadınlar betimlenmiş durumda. Bu figürler, ellerinde tiyatro maskeleri taşıyor. Kabartmalar arasında asma yaprakları ve masklar gibi tiyatroya dair pek çok unsur var. Dans eden kadınlardan birinin başını bulduk ve müzeye gönderdik."

Koçak, mezarın yaklaşık 14-15 metre yüksekliğinde olduğunu ve gelecek dönemde üst yapısının da ayağa kaldırılmasının planlandığını sözlerine ekledi.