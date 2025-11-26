Antalya'da ilginç keşif: Dans eden kadınlar mezarı ortaya çıkarıldı
26.11.2025 15:59
İHA
Antalya'daki Termessos Antik Kenti'nde yapılan kazılarda dans eden kadınlar kabartmalı mezar, Antiochis adlı bir kadının yaptırdığı anıt mezar ve figürlü lahit parçaları bulundu.
Antalya Bilim Üniversitesi ve Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Geleceğe Miras Projesi kapsamında Termessos Antik Kenti'nde bu yıl nisan ayında ilk kez sistemli arkeolojik kazılar başlatıldı. Kazı çalışmalarında dans eden kadınlar kabartmalarıyla süslü mezar yapısı, Antiochis'e adlı bir kadının inşa ettirdiği figürlü lahit parçaları, bir heykel başı, bir oturan kadın heykeli ve sikkeler gün yüzüne çıkarıldı.
Kazıların ana odağını Termessos'un geniş nekropol alanı oluşturdu. Kazı Başkanı Doç. Dr. Mustafa Koçak, ilk sezonda "E1 Nekropolü" olarak adlandırılan bölümde yaptıkları çalışmalarda yüksek kabartmalarla bezenmiş benzersiz bir mezar yapısıyla karşılaştıklarını belirtti.
Koçak, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:
"Bir anıt mezarın kapı girişinde iki tarafta dans eden kadınlar betimlenmiş durumda. Bu figürler, ellerinde tiyatro maskeleri taşıyor. Kabartmalar arasında asma yaprakları ve masklar gibi tiyatroya dair pek çok unsur var. Dans eden kadınlardan birinin başını bulduk ve müzeye gönderdik."
Koçak, mezarın yaklaşık 14-15 metre yüksekliğinde olduğunu ve gelecek dönemde üst yapısının da ayağa kaldırılmasının planlandığını sözlerine ekledi.
Kazı sezonunun bir diğer önemli çalışması, çevresine dağılmış yüzlerce mimari bloğun arasında yer alan anıt mezar podyumunun ayağa kaldırılması oldu.
Yapının sahibinin yazıtlardan bilindiğini aktaran Koçak, mezarın Antiochis adında bir kadın tarafından kendisi, eşi ve eşinin kardeşi için yaptırılmış olabileceğini söyledi.
Koçak, ‘’Podyumun dört yanında silah kabartmaları yer alıyor. Kalkanlar, mızraklar, oklar, yaylar, zırhlar. Bir aslan kabartması, bir yunus ve gemi pruvası da bulunuyor. Hem o dönemde kullanılan gerçek silahları hem de efsanevi anlatılardaki silah tiplerini görmek mümkün. Amazonlara ait olduğuna inanılan kabartmalı bir zırh bile var. Termessos'ta silah kabartmalı mezarlar çok sayıda var ama en kapsamlısı bu" diye konuştu.
''YERİNDEN KALDIRILMASI MÜMKÜN DEĞİL''
Kazı çalışmalarında çok sayıda figürlü lahit parçası da bulduklarını belirten Doç. Dr. Koçak, buluntulara dair şu bilgileri verdi:
"Termessos çok yoğun bir mimari dokuya sahip ve yapılar son derece büyük taş bloklarla inşa edilmiş. Mezarlar da diğer yapılar gibi oldukça iri bloklardan oluşuyor. Kabartmaların büyük bölümü yapıya ait ve yerinden kaldırılması mümkün değil. Ancak figürlü lahit parçaları, bir oturan kadın heykeli ve bulduğumuz sikkeleri müzeye teslim ettik."
Nekropolde geç antik döneme ait tahribat izleri belirlediklerini paylaşan Koçak, "Termessos el değmemiş bir yer olarak bilinirdi ama geç antik dönemde herhalde biraz dokunmuşlar. Çünkü çok fazla kireç ocağı ve figürlü lahit parçası keşfettik. Bunlar büyük oranda geç antik dönemde kireç ocaklarına doldurulup yakılmışlar. Şaşırdım ve üzüldüm" dedi.
''OTOPARK YETMEMEYE BAŞLADI''
Antik kentin topoğrafik yapısının kazı çalışmalarını güçleştirdiğini vurgulayan Koçak, ‘’Termessos'ta sonbahar, kış ve ilkbahar dönemleri en yoğun olduğumuz zaman. Otopark neredeyse yetmemeye başladı. Termessos'a gelenler tarih bilincine sahip ziyaretçiler, çok nitelikli sorularla karşılaşıyoruz" diye konuştu.
TERMESSOS ÇİĞDEMİ: ENDEMİK BİR TÜR
Akdeniz Üniversitesi Botanik Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. İsmail Gökhan Deniz ise, Termessos'un yalnızca arkeolojik yapılarıyla değil, biyolojik çeşitliliğiyle de Türkiye'nin en özel bölgelerinden biri olduğunu vurguladı.
Deniz, konuyla ilgili şu bilgileri aktardı:
‘’Antalya'da, dünyada başka hiçbir bölgede yayılış göstermeyen yaklaşık 250 bitki türü bulunuyor. Bu türlerin bir bölümü oldukça hassas ekolojilerde gelişiyor. Termessos çiğdemi de bunlardan biri. Bunun önemli nedenleri var. Antalya'nın ve özellikle Termessos'un bulunduğu topografya, çok hızlı biçimde iklimsel ve jeomorfolojik değişimler gösteriyor. Bu değişimlere ayak uydurmak isteyen bitkiler, kendi içlerinde anatomik, fizyolojik, edafik ve genetik bazı uyum mekanizmaları geliştirmek zorunda kalıyor.''
TERMESSOS HAKKINDA
Termessos Antik Kenti, Pisidia Bölgesi'nin Milyas olarak anılan güneybatı bölümünde, bugün Güllük adını taşıyan Solymos Dağı'nın dorukları arasındaki vadide Anadolu'nun en eski halklarından Luvilerin soyundan gelme Solymler tarafından kurulmuş önemli bir antik kenttir.
Termessos, Büyük İskender'in doğal savunma yapısı nedeniyle kuşatmak istemediği bir dağ kenti olarak da biliniyor. Orman içinde korunan ören yerlerinin en çarpıcılarından biri olup aynı adı taşıyan Milli Park içinde yer alır.
Güllük Dağı (Termessos) Milli Parkı, zengin bitki örtüsünün yanı sıra nesli tehlike altında olan hayvanları da barındıran bir bölgedir. Antalya-Korkuteli karayolunun 24'üncü kilometresinden sola tırmanan özel yolla Güllük Dağı'ndaki kalıntılara ulaşılabiliyor.