Antalya'da Jennifer Lopez rüzgarı (Sahnede kızıyla düet yaptı)

Jennifer Lopez, Antalya'nın Serik ilçesine bağlı turizm bölgesi Belek'teki Regnum Carya Otel'de 'It's My Party' turnesi kapsamındaki konseri için saat 21.50'de sahneye çıktı.

Regnum Carya sahnesinde dinleyicileriyle buluşan ünlü yıldızı 2500 kişiye yakın kişi izledi. Lopez için özel tasarlanan sahnede ona özel bir catwalk alanı oluşturulurken Isparta'da özel olarak yetiştirilen beyaz güller sanatçının sahnesini ve kulisini süsledi. Konser öncesi 75 dakika sahnede kalacağı konuşulan ünlü yıldız, seyircilerin coşkusuna atmosferin güzelliği eklenince konser saatini 2 saate çıkardı. Konser boyunca pek çok kez kostüm değiştiren Lopez, bu yıl listeleri altüst eden yeni şarkısı 'Medicine'nın yanı sıra 'On The Floor', 'Aint It Funny', 'Love Don't Cost a Thing'in de yer aldığı tüm hit şarkılarını seslendirdi.