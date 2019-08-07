Antalya'da Jennifer Lopez rüzgarı (Sahnede kızıyla düet yaptı)

1 Jennifer Lopez, Antalya'nın Serik ilçesine bağlı turizm bölgesi Belek'teki Regnum Carya Otel'de 'It's My Party' turnesi kapsamındaki konseri için saat 21.50'de sahneye çıktı.

2 Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Lopez'i izlemek için hayranları saatler öncesinde otele geldi. Otel girişinde bilet kontrolü yapılan izleyenler daha sonra konser alanına geçti. Birçok kişi, konser alanı girişinde hazırlanan özel köşede Jennifer Lopez'in posterinin önünde fotoğraf çektirdi.

3 Konserinde iki kez kostüm değiştiren Lopez, seslendirdiği şarkılarla alandakileri coşturdu. İzleyenler, konser boyunca sanatçının tüm şarkılarına eşlik edip dans etti. Pek çok izleyen konser sırasında selfie çekti, sosyal medya hesaplarından da canlı yayın yaptı.

4 "TÜRKİYE'DE OLMAKTAN MUTLUYUM" Şarkı aralarında izleyenlerle de sohbet eden Jennifer Lopez, "Uzun zaman oldu Türkiye'ye gelmedim. Tekrar burada olmaktan çok mutluyum. Türkiye'de, Antalya'da olmaktan, burada konser vermekten dolayı çok mutluyum" dedi.

5 DOĞUM GÜNÜNÜ SAHNEDE KUTLADI 24 Temmuz 1969 doğumlu Lopez, 50'nci yaş gününü de sahnede hayranlarıyla birlikte kutladı. Jennifer Lopez, "Doğum günümü Antalya'da kutlayacağımı söylemiştim. Sizinle burada kutlamaktan mutluyum" diye konuştu.

6 Biletleri günler öncesinde tükenen konseri Antalyaspor Başkanı ve Regnum Carya Otel'in sahibi Ali Şafak Öztürk, Antalyaspor Vakfı Başkanı Fikret Öztürk, sanatçılar Meryem Uzerli, Enis Arıkan, Erkan Kolçak Köstendil'in yanı sıra yerli ve yabancı yaklaşık 2 bin kişi izledi. Konsere geleceği duyurulan Kim Kardashian ise gelmedi.

7 AYAKTA İZLEYENLER 7 BİN, LOCADA İZLEYENLER 300 BİN LİRA ÖDEDİ Konseri ayakta izleyenler 7 bin; locadan izleyenler ise 300 bin lira ödedi. Yüksek fiyatlara rağmen biletler tükendi.

8 Türkiye'den de 60 kişilik ekibin katılımıyla toplam 150 kişilik teknik ekip, Lopez'in konserinde görev aldı. Normal konserlerde 70- 80 ışık kullanılırken, Lopez'in isteği üzerine Antalya konserinde 800 ışık kullanıldı.

9 Regnum Carya sahnesinde dinleyicileriyle buluşan ünlü yıldızı 2500 kişiye yakın kişi izledi. Lopez için özel tasarlanan sahnede ona özel bir catwalk alanı oluşturulurken Isparta'da özel olarak yetiştirilen beyaz güller sanatçının sahnesini ve kulisini süsledi. Konser öncesi 75 dakika sahnede kalacağı konuşulan ünlü yıldız, seyircilerin coşkusuna atmosferin güzelliği eklenince konser saatini 2 saate çıkardı. Konser boyunca pek çok kez kostüm değiştiren Lopez, bu yıl listeleri altüst eden yeni şarkısı 'Medicine'nın yanı sıra 'On The Floor', 'Aint It Funny', 'Love Don't Cost a Thing'in de yer aldığı tüm hit şarkılarını seslendirdi.





10 Muhteşem dansları ve birbirinden göz alıcı sahne kostümleriyle sahnede devleşen ve konseri izlemeye gelen herkesi büyüleyen Lopez, kızı Emme Anthony'le sürpriz bir şarkısına düet yaparak hayranlarına büyük bir sürpriz yaptı. Anne kızın birlikte düeti uzun süre alkışlandı.

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