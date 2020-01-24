Antalya'da milyon dolarlık Hint düğünü

Lüks Hint düğünlerinin son dönemde en gözde merkezlerinden biri olan Antalya, Hindistanlı zengin bir çiftin evliliklerinin 25'inci yıl dönümünü kutlamasına ev sahipliği yaptı. Özel davetli 400 kişinin katıldığı milyon dolarlık kutlamada tıpkı düğün gibi 3 gece 4 gün sürdü.

Lüks ve eğlencenin sınır tanımadığı düğünleriyle meşhur Hintlilerin son yıllarda, milyon dolarlar harcanan bu düğünlerinin merkezi olan Antalya'da, Hintli bir inşaat firması sahibinin evliliklerinin 25'inci yıl dönümünü de tıpkı düğün gibi kutlanıyor. Çiftin milyon dolarlık kutlama töreni için Hindistan'dan 400'e yakın özel davetli geldi.

15- 19 Ocak'ta gerçekleşen Hintli iş adamı ve Sırp gelinin lüks davetiyle 2020 yılının ilk lüks düğününe ev sahipliği yapan Antalya, 20- 23 Ocak tarihlerinde de ikinci büyük Hint grubunu da ağırladı. Hintli inşaat firması sahibinin 25'inci evlilik yıl dönümü kutlamalarına Hindistan iş ve sosyete camiasının önemli isimleri katıldıb

Otelin farklı alanlarında konuklar için her güne ayrı olarak özel dekorlar, sahne şovlarıyla görsel şölen yaşatıldıb Bütçesi saklı tutulan ve hazırlıklarının aylarca sürdüğü belirtilen özel yıl dönümü için misafirlerin Hindistan ve dünyanın farklı şehirlerinden Antalya'ya geldiği açıklandı. Yolcuların büyük çoğunluğunun ise Delhi'den direkt Antalya'ya özel bir charter uçakla getirildiği ve uçuşların Türk taşıyıcı şirketlerle gerçekleştirildiği kaydedildi.

Organizasyon şirketi yetkilileri 400 kişilik grubun katıldığı bu kutlamanın aslında evlilik yıl dönümü olduğunu söyledi. Yıl dönümü kutlamasının tıpkı düğün gibi 3 gece 4 gün süreceğini anlatan yetkililer, bu yıl firma olarak 200'ye yakın Hint düğünü planlamaları olduğunu ve Antalya'nın yanı sıra İstanbul ve Bodrum'un da seçildiğini söyledi.

Hint düğünlerinin Türkiye'deki düğünler gibi aslında 3- 4 gün sürdüğü, otelde yapmalarının sebebini ise akrabaların daha çok birbiriyle vakit geçirip, hasret giderebildiklerini söyleyen yetkililer “Ses, ışık dekor gibi bizim yaptığımız özel hazırlıkların yanı sıra Hindistan'dan gelen özel aşçılar burada yemekleri, tatlıları hazırlıyorlar. Çünkü normal Hint mutfağının yanında düğüne özel Hint yemekleri de var" dedi.





Organizasyonun düzenleyicilerinden Hindistanlı firmanın sahibi ise, bunun Antalya'da düzenlediği ikinci büyük organizasyon olduğunu belirterek, “Antalya bu tür organizasyonlar için gördüğüm en iyi yerlerden biri. Otellerin altyapısı çok iyi ve büyük organizasyonlar için bize çok rahatlık oluşturuyor. Antalya'ya çok talep alıyoruz. Önümüzdeki Aralık'ta da büyük bir organizasyonum daha var. Eminim ki Antalya'da senede 10 organizasyon yapabilecek duruma geleceğim" dedi.

Hint iş dünyası ve sosyetesinin de katıldığı kutlamanın ülke tanıtımı açısından da iyi bir fırsat sunduğuna dikkat çekilen kutlamayla ilgili, ismi gizli tutulan ünlü iş insanının 8 ülke ve 17 şehir arasından Antalya'yı tercih ettiği belirtildi.



