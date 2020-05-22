Anthony Fauci ünlü yıldız Julia Roberts'a konuk oldu: Ülkeler arası eşitsizlikler var

ABD'nin corona virüsle mücadelesinde öne çıkan isimlerden biri olan Dr. Anthony Fauci, farkındalığı artırmak için ünlü yıldız Julia Roberts'ın Instagram hesabını konuk oldu. Fauci, Roberts ile birlikte yaptığı kısa söyleşide, çözülmesi gereken temel sorunun sağlık alanında ülkeler arasındaki olağanüstü eşitsizlikler olduğunu dile getirdi.

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22.05.2020 - 10:44

ABD’de salgınla mücadelede önemli bir isim haline gelen Dr. Anthony Fauci, corona virüsle ilgili farkındalığı artırmak adına başlatılan küresel kampanyanın startını verdi.





Salgınla ilgili gerçekleri aktarmak ve bilimsel yaklaşımı teşvik etmeyi amaçlayan ‘#PassTheMic’ (Mikrofonu uzatın) adlı kampanya kapsamında Fauci, Oscar Ödüllü oyuncu Julia Roberts’ın Instagram hesabına konuk oldu.







Fauci, Roberts ile birlikte yaptığı kısa söyleşide, çözülmesi gereken temel sorunun sağlık alanında ülkeler arasındaki olağanüstü eşitsizlikler olduğunu söyledi.

Üç hafta boyunca devam edecek olan kampanyada, Hugh Jackman, Penelope Cruz, Sarah Jessica Parker, James McEvoy ve Millie Bobby Brown gibi isimler sosyal medya hesaplarını uzmanlara devredecek.







Aşırı yoksulluk ve önlenebilir hastalıklarla mücadele eden ‘ONE World’ adlı organizasyon tarafından başlatılan kampanyaya virüse yakalandıktan sonra iyileşen Tom Hanks ve eşi Rita Wilson da kampanyaya katılacak.

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