Antidepresan kullananlar oruç tutabilir mi? Diyanet'e göre Antidepresan kullanan oruç tutabilir mi?
Antidepresan ilaçları, çoğu zaman düzenli ve uzun vadeli kullanım gerektiren tıbbi tedavilerdir. Bir uzman psikiyatri doktoru tarafından reçete edilen bu ilaçların, doktor tavsiyesi olmadan kesilmesi veya dozunun değiştirilmesi sakıncalı bulunur.
ANTİDEPRESAN KULLANANLAR ORUÇ TUTABİLİR Mİ?Oruç, sağlığı tehlikeye sokmayacak bireyler için farz kabul edilir. Diyanet İşleri Başkanlığının genel bilgilendirmelerine göre, hayati öneme sahip ilaçları bırakmak sakıncalı ise veya tedavinin kesintiye uğraması ciddi sıkıntılar doğuruyorsa, hastalık hali göz önünde bulundurularak oruç ertelenebilir ya da uygun bir vakitte kaza edilebilir. Antidepresanların düzenli alınması, kişiyi ruhsal olarak dengede tutan önemli bir unsurdur. Tedaviyi yarıda bırakmak, depresyonun veya diğer psikiyatrik belirtilerin ağırlaşmasına yol açabilir. Bu nedenle, antidepresan kullananların oruç tutma kararı almadan evvel doktora danışması ve tıbben uygun bulunmadıkça ilaç tedavisini aksatmaması önerilir. Sağlığı riske atmadan ibadeti sürdürebilmenin yolları aranmalı, şartlar uygun değilse oruç kaza veya fidye ile telafi edilebilir. Böylelikle hem manevi sorumluluk hem de ruh sağlığı korunmuş olur.
ANTİDEPRESAN KULLANANLAR ORUÇ TUTARKEN İLAÇ SAATLERİNİ NASIL AYARLAMALI?
Antidepresan ilaç kullananlar, oruç tutmayı planladıklarında öncelikle psikiyatri uzmanından randevu alarak bir kullanım çizelgesi belirlemelidir. Doktor, ilacın etken maddesi ve vücutta kalma süresine göre sahur ve iftar saatlerinde alınabilecek bir program oluşturabilir. Günde tek doz alınan bazı antidepresanlar, iftar veya sahur zamanı kullanılabilir. Fakat yarı ömrü kısa olan ve günde iki ya da daha fazla doz gerektiren ilaçlar için saatleri düzenlemek güç olabilir. Eğer doktor, bu ilaçların uzun açlık süresine rağmen sahur ve iftar arasında uygun şekilde alınabileceğini onaylarsa, kişi oruç tutabilir. Ancak tıbbi açıdan risk görülüyorsa, tedavinin aksamaması için oruç tutma fikri ertelenebilir. Diyanet İşleri Başkanlığı, sağlık sorunlarını göz önüne alarak ibadette kolaylık esası olduğunu ifade eder. Bu yüzden, ilaç saatlerinin düzenlenmesi mümkün olmazsa oruç kaza edilebilir. İdeal yaklaşım, hem doktor önerisine hem de dini prensiplere bağlı kalarak karar vermektir.
ANTİDEPRESAN KULLANANLAR ORUÇ SÜRESİNCE İLAÇ DOZUNU DEĞİŞTİRMELİ Mİ?
Antidepresan dozu, gelişigüzel ya da şahsi kararla azaltılmamalı veya artırılmamalıdır. İlaç dozu, kişinin ruhsal durumunun stabil kalmasında belirleyici bir faktördür. Oruç tutma isteği, ilaç dozunun değişmesini gerektirecekse, mutlaka psikiyatrist onayı alınmalıdır. Bazı antidepresanlar uzun salınımlı formüllerle üretilir ve günde tek doz almak yeterli olabilir. Bu gibi durumlarda, sahur ya da iftarda ilacı almak mümkünse doz sabit tutulabilir. Ancak ilacın birden kesilmesi, depresyon veya anksiyete belirtilerinin güçlenmesine yol açabilir ve tedavi sürecini uzatabilir. Diyanet’e göre, oruçlu kalmak ciddi bir hastalık riski oluşturuyorsa ibadet ertelenebilir. Sağlığın korunması, ibadetin sürdürülebilmesi için önceliklidir. Eğer doktor, dozda ayarlama yapmadan orucun sürdürülebileceğini belirtirse bu plana sadık kalınmalı, aksi durumda ilaç rejimini bozmamak için oruca ara vermek de bir seçenektir. Böylece kişinin ruh sağlığı ve dini sorumlulukları dengede tutulabilir.
ANTİDEPRESAN KULLANANLAR ORUÇ SIRASINDA SUSUZ KALMAKTAN ETKİLENİR Mİ?
Bazı antidepresan türleri, vücuttaki sıvı dengesini etkileyebilir veya ağız kuruluğu gibi yan etkilere neden olabilir. Uzun oruç saatlerinde yeterince sıvı alınmaması, bu etkileri artırıp kişiyi rahatsız edebilir. Özellikle sıcak havalarda susuz kalmak, halsizlik veya baş dönmesi gibi belirtileri şiddetlendirebilir. Psikiyatrist ya da ilgili hekim, bu olası etkileri değerlendirerek ilaç saatlerini sahur ve iftar aralığına kaydırabilir. Yine de ciddi boyutta susuzluk riski varsa, hem bedensel hem de ruhsal sağlık zarar görebilir. Diyanet’in temel yaklaşımı, bir ibadetin kişinin sağlığını ciddi şekilde tehdit ettiği durumlarda kolaylık sağlamaktır. Susuz kalmaktan olumsuz etkilenen antidepresan kullanıcılarının tedavi sürecini bozmamak adına, doktorla detaylı görüşmesi önerilir. İslam’da, kişinin sağlığını koruması esastır. Oruç tutma sırasında su eksikliği kaynaklı zorluklar sıklaşıyorsa ve ruhsal dengeyi de etkiliyorsa, uygun bir dönem seçmek ya da kaza orucuna yönelmek düşünülebilir.