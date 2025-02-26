Antidepresanlar beyin fonksiyonlarına zarar veriyor mu? Son araştırma tartışma yarattı

Antidepresanlar, demans hastalarında, hastalığın ilerlemesiyle birlikte ortaya çıkan ruh hali ve davranış değişikliklerine karşı sıkça reçete ediliyor.

Karolinska Enstitüsü'nden uzmanlar, yaş ortalaması 78 olan yaklaşık 19 bin demans hastasından alınan verileri inceledi. Bu hastaların yaklaşık beşte birine antidepresan reçete edilmişti ve bunların çoğunluğu (%65) SSRI kullanıyordu.

Uzmanlar, hastaları ortalama dört yıl boyunca takip ederek, hafıza testleri ile tarih, yıl ve kelime listeleri gibi bilgileri hatırlama yeteneklerini değerlendirdi. İlaç kullanan hastaların, depresyon tedavisi görmeyenlere göre, hafıza testlerinde yılda 0,3 puan daha düşük sonuçlar aldığı görüldü. Bu etki, özellikle SSRI'lar için daha belirgindi.