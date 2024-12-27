Antik Mısır’da "Kara Ölüm": 3 bin yıllık mumyada veba DNA’sı keşfedildi!

Kara ölüm olarak bilinen en eski salgın vakalarından biri, Mısır'dan çıkarılan 3 bin 290 yıllık bir mumyanın DNA'sında tespit edildi. Arkeologlar ve genetikçiler, bu bulgunun, bugüne kadar Avrasya dışındaki ilk Kara Ölüm keşfi olduğunu belirtti. Yersinia pestis virüsünün yol açtığı bubonik veba, 1346-1353 yılları arasında 50 milyon kişinin ölümüne neden olmuştu ve Orta Çağ Avrupası'nda büyük yıkıma yol açmıştı.

Antik Mısır’da "Kara Ölüm": 3 bin yıllık mumyada veba DNA’sı keşfedildi! - 1

Arkeolog ve genetikçilerden oluşan bir ekibin yaptığı yeni araştırmaya göre, 3 bin 290 yıl önceye ait Mısır mumyasının DNA'sında  "Kara Ölüm" olarak bilinen vebanın Avrasya dışındaki ilk kalıntısı ortaya çıktı. 

YAŞAM HABERLERİ

Antik Mısır’da "Kara Ölüm": 3 bin yıllık mumyada veba DNA’sı keşfedildi! - 2

MISIR'DAN AVRUPA'YA 

Daha önce yapılan çalışmalarda, hıyarcıklı vebanın Avrupa'ya ulaşmadan önce Kuzey Afrika'daki antik imparatorluklar boyunca ticaret yolları aracılığıyla yayıldığına dair ipuçları bulunmuştu. Yeni keşif vebanın Batı'ya nasıl yayıldığına dair yeni ipuçları sunuyor ve antik Mısır'da vebanın varlığına dair kanıtlar sağlıyor.

Antik Mısır’da "Kara Ölüm": 3 bin yıllık mumyada veba DNA’sı keşfedildi! - 3

Hıyarcıklı veba, en yaygın veba türü olup, çoğunlukla pireler aracılığıyla hayvanlardan insanlara bulaşır.

Antik Mısır’da "Kara Ölüm": 3 bin yıllık mumyada veba DNA’sı keşfedildi! - 4

Salgınlar genellikle ani ateş, halsizlik ve lenf düğümlerinde şişmeler gibi semptomlarla başlar. Bu bulgular, tarihsel olarak belgelenmiş üç büyük veba salgını arasında yer alıyor: 6. yüzyıldaki Jüstinyen Vebası, Orta Çağ'daki Kara Ölüm ve 19. yüzyılda Çin ve Moğolistan'da görülen veba salgını.

Antik Mısır’da "Kara Ölüm": 3 bin yıllık mumyada veba DNA’sı keşfedildi! - 5

Günümüzde, hıyarcıklı veba antibiyotiklerle kolayca tedavi edilebilmektedir. Ancak, geçmişteki büyük salgınlar milyonlarca insanın hayatını kaybetmesine neden olmuştur.

Antik Mısır’da "Kara Ölüm": 3 bin yıllık mumyada veba DNA’sı keşfedildi! - 6

Yeni yapılan araştırmalar, bu hastalığın tarihsel evrimini ve çeşitli coğrafyalardaki yayılımını anlamak açısından önemli bir adım olarak kabul ediliyor.

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