Antik Mısır’da "Kara Ölüm": 3 bin yıllık mumyada veba DNA’sı keşfedildi!

Salgınlar genellikle ani ateş, halsizlik ve lenf düğümlerinde şişmeler gibi semptomlarla başlar. Bu bulgular, tarihsel olarak belgelenmiş üç büyük veba salgını arasında yer alıyor: 6. yüzyıldaki Jüstinyen Vebası, Orta Çağ'daki Kara Ölüm ve 19. yüzyılda Çin ve Moğolistan'da görülen veba salgını.