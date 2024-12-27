Antik Mısır’da "Kara Ölüm": 3 bin yıllık mumyada veba DNA’sı keşfedildi!
Kara ölüm olarak bilinen en eski salgın vakalarından biri, Mısır'dan çıkarılan 3 bin 290 yıllık bir mumyanın DNA'sında tespit edildi. Arkeologlar ve genetikçiler, bu bulgunun, bugüne kadar Avrasya dışındaki ilk Kara Ölüm keşfi olduğunu belirtti. Yersinia pestis virüsünün yol açtığı bubonik veba, 1346-1353 yılları arasında 50 milyon kişinin ölümüne neden olmuştu ve Orta Çağ Avrupası'nda büyük yıkıma yol açmıştı.
Arkeolog ve genetikçilerden oluşan bir ekibin yaptığı yeni araştırmaya göre, 3 bin 290 yıl önceye ait Mısır mumyasının DNA'sında "Kara Ölüm" olarak bilinen vebanın Avrasya dışındaki ilk kalıntısı ortaya çıktı.