Antik tiyatro, gelin ve damatların mekanı oldu: Şehir dışından gelenler de var

''DÜZCELİ DEĞİLİZ AMA BURAYI TERCİH ETTİK''

Bir diğer çift olan Zeynep Aküzüm ve Mert Doğanyer de tarihi alanın kendileri için özel bir anlam taşıdığını belirtti.

Karslı olduklarını söyleyen gelin Zeynep Aküzüm, "Normalde Düzceli değiliz ama burayı tercih ettik. Üniversite döneminde gezmeye geldiğimizde burada kazı çalışmaları vardı. O zaman bile çok dikkatimizi çekmişti. Bu güzelliği gördüğüm için düğün çekimimi özellikle burada yapmak istedim" dedi.