Antik tiyatro, gelin ve damatların mekanı oldu: Şehir dışından gelenler de var

Düzce Belediyesi'nin güçlü desteğiyle sürdürülen kazı çalışmalarıyla gün yüzüne çıkarılan Konuralp Antik Tiyatrosu, tarih meraklılarının yanı sıra, yeni evlenen çiftlerin de fotoğraf çekimi için tercih ettiği bir mekan haline geldi.

Antik tiyatro, gelin ve damatların mekanı oldu: Şehir dışından gelenler de var - 1

Düzce Belediyesi'nin destekleriyle yürütülen kazı çalışmaları sonucu gün yüzüne çıkarılan Konuralp Antik Tiyatrosu, sahip olduğu tarihi dokusu ve eşsiz atmosferiyle kültür turizminin yanı sıra özel gün fotoğraf çekimlerine de ev sahipliği yapıyor.

YAŞAM HABERLERİ

Antik tiyatro, gelin ve damatların mekanı oldu: Şehir dışından gelenler de var - 2

''TAŞI TOPRAĞI İNSANI CEZBEDİYOR''

Tarihe olan merakından dolayı çekim yeri olarak Konuralp Antik Tiyatrosu'nu tercih ettiğini belirten gelin Şadiye Çelik, "Ben tarihe çok meraklı olduğum için gelmeden önce araştırma yaptım. İnternette antik tiyatroyu görünce çok hoşuma gitti. O yüzden burayı tercih ettik. Ambiyans çok güzel. Taşı toprağı insanı cezbediyor" dedi.




Antik tiyatro, gelin ve damatların mekanı oldu: Şehir dışından gelenler de var - 3

Damat Ramazan Yenigün ise "Zaten eşim burayı görmek istiyordu, getiremedim. Fotoğraf çekimimizi burada yapmak istedik" sözleriyle eşinin isteğini yerine getirdiğini ifade etti.

Antik tiyatro, gelin ve damatların mekanı oldu: Şehir dışından gelenler de var - 4

''DÜZCELİ DEĞİLİZ AMA BURAYI TERCİH ETTİK''

Bir diğer çift olan Zeynep Aküzüm ve Mert Doğanyer de tarihi alanın kendileri için özel bir anlam taşıdığını belirtti.

Karslı olduklarını söyleyen gelin Zeynep Aküzüm, "Normalde Düzceli değiliz ama burayı tercih ettik. Üniversite döneminde gezmeye geldiğimizde burada kazı çalışmaları vardı. O zaman bile çok dikkatimizi çekmişti. Bu güzelliği gördüğüm için düğün çekimimi özellikle burada yapmak istedim" dedi.

DAHA FAZLA GÖSTER