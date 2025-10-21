Antik tiyatro, gelin ve damatların mekanı oldu: Şehir dışından gelenler de var
Düzce Belediyesi'nin güçlü desteğiyle sürdürülen kazı çalışmalarıyla gün yüzüne çıkarılan Konuralp Antik Tiyatrosu, tarih meraklılarının yanı sıra, yeni evlenen çiftlerin de fotoğraf çekimi için tercih ettiği bir mekan haline geldi.
Düzce Belediyesi'nin destekleriyle yürütülen kazı çalışmaları sonucu gün yüzüne çıkarılan Konuralp Antik Tiyatrosu, sahip olduğu tarihi dokusu ve eşsiz atmosferiyle kültür turizminin yanı sıra özel gün fotoğraf çekimlerine de ev sahipliği yapıyor.